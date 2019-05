Merate, dietro lo Zorro anti Salvini di piazza Duomo c’è l’Usb Merate

I sindacalisti meratesi hanno contribuito alle spese sostenute da Zorro per la singolare protesta anti Salvini

Zorro, alias Riccardo Germani, è una figura conosciuta anche a Merate per via dell’impegno profuso all’interno del comitato a difesa del Mandic

MERATE – Dietro lo Zorro di Piazza Duomo c’è anche un pezzo di Merate. I delegati del sindacato Usb di Merate hanno infatti contribuito in solido, sia personalmente che con i fondi a disposizione del gruppo, alle spese sostenute da Zorro, alias il dirigente sindacale Riccardo Germani per dimostrare il proprio dissenso nei confronti del Ministro degli Interni. Sabato scorso in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo Germani, travestito da Zorro, ha srotolato dal balcone di una camera di albergo che si affaccia sulla piazza simbolo di Milano lo striscione con scritto “Restiamo umani”.

Una figura, quella di Germani, molto conosciuta a Merate per l’impegno in prima linea nella costituzione del Comitato a difesa dell’ospedale Mandic. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alle spese sostenute da Germani per dare vita alla protesta andata in scena sabato pomeriggio” fanno sapere al grido di Viva Zorro Ellis Foschini, Giuditta Pacchiarini, Donatella Di Caraldo, Antonino Garone, Antonella Avisani, Edi Martani e Francesco Scorzelli.