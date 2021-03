Merate, Lana (Lega): “Il nostro impegno per la sicurezza, suggellato dalla visita di De Corato”

Il commento del segretario del Carroccio dopo la visita di De Corato in città

“Dal controllo di vicinato alla polizza assicurativa contro i furti: ecco gli impegni concreti portati avanti dall’amministrazione sul tema sicurezza”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del segretario cittadino del Carroccio Franco Lana in merito alle iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza e alla visita, venerdì scorso, dell’assessore regionale Riccardo De Corato per premiare gli agenti della Polizia locale per l’impegno profuso nell’emergenza Covid.

“Prosegue a Merate l’iniziativa della Lega per assicurare maggiore sicurezza a tranquillità ai cittadini meratesi.

A distanza di poco più di un mese dal nostro impegno a fare sì che i preoccupanti episodi di furti e tentativi di furti avvenuti a fine del 2020 non si ripetano, abbiamo invitato a Merate l’Assessore Regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato per un confronto diretto con il nostro Sindaco Massimo Panzeri.

Il Sindaco ha spiegato nei dettagli cosa è stato fatto e cosa ancora resta da fare per garantire che i gravi episodi accaduti non abbiamo più a ripetersi. Tra le varie azioni ed iniziative di contrasto messe in campo vanno sicuramente ricordati gli impegni assunti dal Prefetto di Lecco, il lavoro svolto dai Comitati formati dai cittadini con il Controllo di Vicinato che oggi contano oltre 300 aderenti.

A tutte iniziative a partire da questo mese di marzo si aggiunge una polizza assicurativa contro furti e danneggiamenti che i cittadini potranno sottoscrivere ad un costo molto contenuto.

Infine va sottolineato il costante lavoro di prevenzione svolto da tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, carabinieri e operatori della polizia locale in primis.

Con l’occasione della visita, l’Assessore De Corato ha consegnato il nastrino e la benemerenza agli operatori della polizia locale, premiati per l’impegno e la generosità con cui si sono distinti l’anno scorso in piena pandemia, a favore dei cittadini meratesi.

Non ci illudiamo certo che questo dispiegamento di forze possa bastare per tenere sotto controllo un territorio così vasto e complesso come il meratese. Servono maggiori investimenti in Legatecnologia, uomini e mezzi. E questi sono stati gli argomenti di cui il Sindaco ha voluto parlare con l’Assessore De Corato.

Ancora una volta la Lega si schiera dalla parte dei cittadini con l’obiettivo di sostenere l’azione di Sindaco e Maggioranza e fornire l’appoggio politico necessario al coinvolgimento di tutti i principali interlocutori istituzionali per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini e affinché le istanze del nostro territorio e le richieste dei fondi indispensabili per finanziare i progetti speciali allo studio, vengano accolte nel più breve tempo possibile”.

Franco Lana