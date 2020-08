Montevecchia, l’assessore Panzeri si dimette. Il sindaco: “Rapporto logoro”

La delega al Bilancio passerà al vice sindaco Sala. Panzeri resterà in consiglio come indipendente

Carminati: “Nessun casus belli. Amministrare logora tutti. E’ una decisione maturata senza drammi”

MONTEVECCHIA – Marco Panzeri si dimette da assessore al Bilancio e lascia il gruppo consiliare di maggioranza Montevecchia Insieme restando in aula come consigliere indipendente. La decisione verrà ratificata nel prossimo consiglio comunale ed è stata comunicata dal sindaco Franco Carminati in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

La delega al Bilancio passa al vice sindaco Sala

“Dopo quattro anni di lavoro e un importante contributo la delega di Marco Panzeri passerà al vice Sindaco Edoardo Sala che la porterà sino alla fine del mandato” scrive il primo cittadino parlando di un rapporto, ormai logoro, tra lui e l’ormai ex assessore. “Amministrare logora tutti perché è impegnativo e faticoso. L’intensità di questi quattro anni di lavoro e la presenza di sensibilità spesso diverse hanno portato a questa decisione”. Nessun casus belli avrebbe portato, stando a quanto dichiarato dal sindaco, a questa scelta radicale, che avviene a pochi mesi dalla fine del mandato elettorale, prevista per giugno 2021. “Non abbiamo litigato e non ci sono state sceneggiate. E’ una decisione maturata senza drammi e che arriva a seguito di impostazioni diverse e divergenti nell’affrontare i mille problemi con cui un’amministrazione comunale è chiamata ogni giorno a confrontarsi”.

Nessun casus belli

Approcci diversi, soprattutto nella progettualità e nella visione d’insieme, che hanno portato i due amministratori su due posizioni a un certo punto divergenti. “Sono convinto che la diversità di opinioni e visioni sia un valore, ma capisco la difficoltà di dover sempre mediare e trovare soluzioni per andare d’accordo”. Carminati ammette: “Lo so che non è facile confrontarsi con me e posso comprendere anche una certa stanchezza. Certo, avrei preferito che Marco concludesse il suo mandato con noi. Ma sono convinto che la sua competenza si stata molto importante in questi quattro anni, ed è anche grazie alla sua esperienza che il vicesindaco Sala è oggi in grado di ricoprire un ruolo tanto delicato.

Ringraziamo Marco Panzeri, nella consapevolezza che continuerà ad impegnarsi in Consiglio Comunale per la crescita della comunità di Montevecchia.