Elezioni. A Ello sfida a due tra Virginio Colombo ed Elena Pirovano

Virginio Colombo in corsa per il suo quarto mandato da sindaco

La sfidante è il consigliere comunale Elena Pirovano di Rivivere Ello

ELLO – Tra i Comuni lecchesi che andranno al voto il prossimo 12 giugno insieme a Missaglia e Premana c’è anche Ello dove saranno due le liste a sfidarsi: “Pensiero e Azione” dell’attuale primo cittadino Virginio Colombo e “Rivivere Ello” che candida a sindaco Elena Pirovano, oggi consigliere comunale di opposizione.

Per Colombo, in caso di vittoria, sarebbe il terzo mandato consecutivo e il quarto della sua attività politica in paese.

“Abbiamo diverse iniziative e opere che abbiamo progettato in questi ultimi anni e che vorremmo portare avanti. Per questo ho deciso di ricandidarmi – spiega il sindaco uscente – la pandemia ha imposto un freno e molte delle nostre energie sono state impegnate in questa emergenza che abbiamo affrontato con grande attenzione. Siamo stati tra i primi in provincia a riuscire a vaccinare tutti i nostri anziani e ad effettuare i tamponi alla cittadinanza grazie alla farmacia del paese. Siamo sicuramente contenti di quanto è stato fatto”.

Di lunga esperienza amministrativa anche l’impegno politico di Elena Pirovano: per dieci anni consigliere comunale, i primi cinque in maggioranza con l’ex sindaco Elena Zambetti e gli ultimi cinque all’opposizione.

“Quello che a nostro parere è mancato in questi ultimi anni è stato il rapporto con la cittadinanza, con le associazioni – spiega Pirovano – la nostra squadra è composta da alcuni amici con cui ho condiviso l’esperienza di amministratore pubblico a cui si sono aggiunte persone con un chiaro interesse per la vita sociale di Ello”.

Il gruppo da ‘Vivere Ello’ ha cambiato nome in ‘Rivivere Ello’. “C’è un duplice significato – spiega la candidata – rappresenta la continuità con le idee di fondo che avevano contraddistinto il programma presentato cinque anni fa e vuole anche indicare che il paese deve essere rivitalizzato, risvegliato da nuovi stimoli, nuovi progetti e nuove idee”.

Le liste e i candidati