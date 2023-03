Simona Piazza al PD: “Le dimissioni di Brivio devono interrogarci”

Il vicesindaco Simona Piazza e l’addio di Virginio Brivio ai vertici locali del partito

“Serve ascolto e dialogo. Dobbiamo riprendere in mano tutti insieme quel filo rosso di continuità e unità che troppe volte si è spezzato”

LECCO – “Voglio leggere le dimissioni di Virginio Brivio non come una porta che si chiude o una storia da archiviare in silenzio, ma come un punto di riflessione dove la politica e soprattutto il modo di fare politica possano ritornare il tratto distintivo del Partito Democratico. Una politica capace di ascoltare attivamente, di essere inclusiva e non autoreferenziale, capace di dialogo e critica, rispettosa delle persone, lontana dai personalismi, dai giudizi e capace di essere sintesi di un dialogo costruttivo a favore di tutta la comunità. É in questa prospettiva che voglio leggere il suo gesto di ‘fare un passo indietro”.

Così Simona Piazza, attuale vicesindaco di Lecco e già assessore nella giunta Brivio oltre che membro del direttivo provinciale del PD, contattata dal nostro quotidiano, commenta la decisione dell’ex primo cittadino di lasciare i vertici locali del Partito Democratico (leggi l’articolo precedente) che nella lettera di dimissioni aveva denunciato gli attacchi subiti, in riferimento alla sua esperienza amministrativa, da parte dell’amministrazione comunale di Gattinoni e di parte della sua maggioranza, oltre che dalla segreteria cittadina del partito.

“Credo che la nostra comunità – aggiunge Piazza – non possa e non voglia perdere una persona come Virginio Brivio, con il quale ho avuto la possibilità di collaborare e anche di crescere in termini professionali e personali, facendo parte della Giunta durante il suo secondo mandato. Un uomo di cui ho potuto apprezzare le sue qualità umane prima ancora che di competenza politica, una figura che ha rappresentato per molti anni per il nostro territorio, e non solo, un autorevole punto di riferimento politico ed amministrativo, capace di mettere il bene comune sempre al primo posto”.

“La politica è nobile per i valori che a essa sottendono, dunque davanti a questo suo gesto abbiamo la responsabilità di interrogarci, senza pre-giudizi ma con la volontà di riprendere in mano tutti insieme quel filo rosso di continuità e unità che troppe volte si è spezzato, piegato in una dicotomia, più costruita e abusata strumentalmente forse, che praticata nella sostanza, tra ‘chi c’era prima’ e ‘chi è venuto dopo – prosegue Simona Piazza – È questo spirito di volontà di saper costruire un’unità, frutto di una sintesi vera, più volte da me evocata e sottolineata anche in un recente comunicato con il Capogruppo PD Pietro Regazzoni (vedi articolo), la strada da seguire per guardare avanti, in un dialogo inclusivo e non oppositivo”.

“Del resto – conclude Piazza – una comunità politica che ha avuto la forza, a livello nazionale, di eleggere Elly Schlein non l’ha certamente fatto per chiudere le porte e tacitare discussione e confronto!”