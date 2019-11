“Malgrate cantiere aperto… tanti lavori iniziati, pochi finiti”

MALGRATE- Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno,

Noto con piacere che negli ultimi giorni sulle tue pagine siano stati pubblicati degli articoli su Malgrate. Su lavori in corso e su quelli futuri… Eh già Malgrate è un cantiere aperto!

Perché devi sapere che a Malgrate l’attuale amministrazione Polano, seguito della precedente, ha aperto diversi cantieri e pochi ne ha ultimati… Sempre delle cause esterne hanno provocato queste “ disavventure” che ti elenco in sommi capi: area verde delle scuole, via provinciale zona fabusa, via Roma al Porto, Palazzetto, marciapiedi al Porto, sottopasso Gaggio Fabusa, allargamento cimitero, sono alcune di queste opere incompiute, tardivamente finite o promesse da più anni con relativi stanziamenti!!!

Tutto a scapito ed a spese di noi … Cittadini Malgratesi.”

Francantonio Corti

Consigliere comunale

Gruppo Obiettivo Persona – Malgrate