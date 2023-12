Ballabio. Bilancio di previsione approvato: “Sano, solido e di gran serietà”

Previsto un pareggio finanziario complessivo tra entrate e spese a oltre 3,8 milioni di euro nel 2024

Bussola: “Bilancio presupposto per realizzare programmare elettorale e per tutte le future progettazioni, su tutte centro raccolta comunale e nuova biblioteca”

BALLABIO – Il Consiglio Comunale di Ballabio nella seduta del 29 Dicembre 2023 ha approvato il bilancio di previsione del prossimo triennio, rispettando la scadenza del 31.12 senza dover usufruire della proroga decisa dal Governo.

“Esprimo grandissima soddisfazione – afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Paola Crotta – per l’avvenuta approvazione entro la fine dell’anno. Abbiamo presentato al consiglio un bilancio sano, di grande serietà e solidità, basato sul principio della prudenza, che raggiunge l’equilibrio senza aumenti per i cittadini. Rimangono infatti invariate le aliquote IMU, l’addizionale comunale nonché tutti i canoni e tariffe dei servizi. Il bilancio di previsione prevede il rispetto del pareggio finanziario complessivo, che per l’esercizio 2024, attesta sia l’importo sia delle entrate che delle spese a 3.870.737 euro mentre per quanto concerne l’avanzo presunto di amministrazione vi è una componente disponibile di 307.208 euro. Ringrazio la dott.sa Longhi, responsabile dell’Ufficio Finanziario, per l’egregio lavoro svolto”.

“Questo bilancio è il presupposto per la realizzazione del nostro programma elettorale – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – e per tutte le future progettazioni, tra cui spiccano per importanza il centro di raccolta comunale e la nuova biblioteca. Il basso indice di indebitamento ci consentirà inoltre di valutare l’opportunità di acquistare la baita di Bongio, attualmente di proprietà privata, in modo che possa continuare a essere gestita dal CAI di Ballabio. Il 2024 sarà anche l’anno in cui, finalmente, verrà rinnovato il PGT di cui, nei giorni scorsi, vi è stato l’avvio dell’iter procedurale per la componente geologica”.