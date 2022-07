Nuova proroga al bilancio ma a Ballabio ormai la strada è segnata

Il documento non sarà rivotato. Il sindaco: “Quello che potevo fare l’ho fatto”

BALLABIO – Inaspettata, è arrivata dal Ministero una nuova proroga per i Comuni sui tempi di approvazione del bilancio previsionale, con scadenza differita a fine luglio.

Per Ballabio, dove il bilancio è stato bocciato per ben due volte e dove proprio oggi sarebbe dovuto scattare il commissariamento da parte della Prefettura, significa andare al secondo tempo supplementare con il sindaco Giovanni Bussola ancora in carica.

Il risultato però, non cambia ci spiega il primo cittadino: “Quello che si poteva fare l’ho fatto, altri hanno già preso la loro decisione” rimarca riferendosi ai tre consiglieri di maggioranza ‘ribelli’, guidati dal’ex sindaco Alessandra Consonni, che hanno votato contro il piano presentato dall’amministrazione.

Nessuna intenzione di tornare al tavolo delle trattative da parte del primo cittadino. Si attenderà la scadenza di questa nuova proroga al 31 luglio e la lettera di diffida che seguirà da parte della Prefettura. A quel punto il consiglio comunale si riunirà per la sua ultima volta.

“Senza l’approvazione del bilancio purtroppo si dovrà rinunciare alle iniziative estive così come alla settimana di pre-scuola che sarebbe stata molto apprezzata dalle famiglie – spiega il sindaco – dispiace anche per le tempistiche che vanno ad allungarsi, con gli uffici comunali cercheremo di capire quali saranno le conseguenze nel medio periodo”.