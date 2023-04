Scacchi il gioco senza età. Murphy  il “genio prodigioso”

RUBRICA – Paul Murphy nacque a New Orleans nel 1837 e fu senza dubbio il più grande giocatore di scacchi del diciannovesimo secolo.

Imparò a giocare a quattro anni guardando il padre e lo zio che si affrontavano su una scacchiera e già a cinque, senza mai aver giocato una partita, consigliò allo zio, che era un abile giocatore, una soluzione vincente per una partita che era finita patta.

Le sue prodigiose capacità mentali lo portarono a soli 12 anni a battere il blasonato campione inglese Lowenthal temporaneamente in America e nel 1857, dopo aver terminato gli studi di avvocato, partecipò al primo congresso Americano degli scacchi e ovviamente lo vinse sbaragliando tutti gli avversari, compreso Paulsen che era il favorito.

Non avendo più competitori in America Murphy decise che era venuto il momento di sfidare i più forti giocatori Europei e nel 1858 come un novello cavaliere partì alla conquista della gloria, lasciando famiglia, amori e sicurezza. Giunto a Londra prima e a Parigi poi sconfisse Anderssen, Lowenthal, Owen, Boden, Barnes e Harrwitz. Non riuscì a incrociare i legni con il recalcitrante Staunton che inventò soverchie scuse per non confrontarsi con il giovane prodigio. Dopo aver battuto tutti i più forti giocatori Europei Murphy si cimentò anche in quella che era la sua specialità: il gioco alla cieca e anche qui, grazie alla sua mente prodigiosa, non conobbe avversari.

Saturo di tante vittorie e con il rimpianto di non aver avuto soddisfazione da Staunton ripartì nel 1859 per l’America dove fu accolto da un tripudio generale e fu considerato come il primo Campione del Mondo ufficioso di scacchi, anche perchè il titolo ufficialmente non esisteva ancora. Dopo tutti questi eventi e a seguito dell’abbandono della ragazza che amava Murphy si stancò degli scacchi e si ritirò a vita tranquilla, ma soffrendo di una grave depressione gli subentrarono anche diversi disturbi psichici che lo accompagnarono fino alla morte avvenuta nel 1884 per una sincope.

Sulla sua vita segreta Paolo Maurensig ha scritto un bellissimo romanzo dal titolo “L’Arcangelo degli scacchi” edito Mondadori. Tra gli innumerevoli capolavori scacchistici da lui eseguiti ne vediamo qualcuno:

Murphy-Le Carpentier New Orleans 1849 Gambetto Scozzese [C45]

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 exd4 4. Ac4 Ab4+ 5. c3 dxc3 6. O-O cxb2 7. Axb2 Af8 8. e5 d6 9. Te1 dxe5 10. Cxe5 Dxd1 … ammirate la spettacolare sequenza del prodigio

Axf7+ Re7 12. Cg6++ Scacco doppio! Di Torre e di Cavallo Rxf7 13. Ch8#

Una fantasmagorica esecuzione che porta ad uno scacco matto eccezionale!

Marache-Murphy New York 1857 In questa posizione Murphy ci stupisce…

1…Cg3!! Una mossa di una genialità assoluta! 2. Dxg6 Cde2# Incredibile!

Paulsen-Murphy New York 1857 Partita dei Quattro Cavalli [C48]

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Cf6 4. Ab5 La variante Spagnola della 4 Cavalli 4…Ac5 5. O-O O-O 6. Cxe5 Una piccola trappola per prendere l’iniziativa 6…Te8 7. Cxc6 dxc 8. Ac4 b5 9. Ae2 Cxe4 10. Cxe4 Txe4 11. Af3 Te6 12. c3? Una imprecisione che volge a favore del Nero 12… Dd3! 13. b4 Ab6 14. a4 bxa4 15. Dxa4 Ad7 16. Ta2 Tae8 17. Da6 Il materiale è pari ma la posizione no!

17…Dxf3! Un sensazionale sacrificio basato su un approfondito calcolo posizionale 18. gxf3 Tg6+ 19. Rh1 Ah3 20. Td1 Ag2+ 21. Rg1 Axf3+ 22. Rf1 Ag2+ 23. Rg1 Ah3+ 24. Rh1 Axf2 25. Df1 Axf1 26. Txf1 Te2 27. Ta1 Th6 28. d4 Ae3 29. Paulsen abbandona e anch’io ho finito gli aggettivi!

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

