A Osnago torna ‘DeguStation’, l’evento dedicato al vino naturale

Un week-end all’insegna della frizzantezza al circolo Arci La Lo.Co

Degustazioni con produttori, live music, dj set, cucina aperta e attività animeranno l’iniziativa

OSNAGO – Week-end all’insegna delle degustazioni a Osnago: torna l’evento ‘DeguStation‘, mercato del vino naturale che fa prospettare le giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio molto frizzanti.

Al circolo Arci La Lo.Co, appena fuori dalla stazione, stand di produttori provenienti da tutta Italia (dalla Sicilia al Piemonte fino al Veneto), live music, dj set, cucina, griglia e attività per bambini si susseguiranno senza sosta.

Nello spirito del percorso tracciato da Luigi Veronelli, la due giorni di degustazione permetterà a chi partecipa non solo di assaggiare i vini, ma di dialogare direttamente con chi li produce. Sulla pagina dell’evento (https://fb.me/e/3tiqR8z2R) è possibile scoprire tutto l’elenco delle quindici aziende vinicole presenti.

La cucina del circolo accenderà i suoi fuochi per saziare la fame di cibi genuini con anche alternative vegetariane. Novità di quest’anno: sarà presente anche il gruppo di volontari ‘BBQ Autogrillers’ che si occuperanno di grigliare leccornie all’esterno del circolo.

DeguStation non è solo cibo e vini naturali, ma anche concerti LIVE di band del territorio: sul palco di sabato il rock-blues dei ‘Bianchi Sporchi’, domenica invece i ‘Lucernari’ con cover dei più grandi successi (italiani e non) dagli anni ’50 ad oggi. A seguire, entrambi i giorni, dj-set selezionati ad hoc.

A sostenere il grande evento anche banchetti e incursioni artistiche e sociali: Antonella Punto con le sue creazioni a tema in acquerello, il Gruppo Acquisto Solidale (G.A.S.) con un laboratorio per bambini, il coordinamento No Pedemontana con un info-point di autofinanziamento, la Cooperativa Karibuny di Campsirago e la fabbrica recuperata di Rimaflow.

L’accesso all’evento è gratuito, anche se resta la possibilità di tesserarsi ARCI in loco. Il prezzo della degustazione è di 8 euro +1 euro di cauzione. Per raggiungere il luogo dell’evento è possibile prendere il treno da Arcore (10 min circa), Monza (15 min circa), Lecco o Milano (30 min circa). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze.

PROGRAMMA

Sabato 20 maggio

● DEGUSTAZIONE dalle 16:30 alle 23

● CUCINA del circolo aperta dalle 16:30

● ‘Bianchi sporchi’ LIVE (rock/blues) alle 21

+ Dj-set by Vladi

Domenica 21 maggio

● DEGUSTAZIONE dalle 15.30 alle 20.00

● CUCINA del circolo aperta dalle 16.30

● ‘Lucernari’ LIVE (cover dei più grandi successi – italiani e stranieri – dagli anni ’50 ad oggi) alle 18.30 + Dj-set by Rose One