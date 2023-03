Sarà selezionato tra vari disegni prodotti dalle scuole elementari di Mandello, Abbadia, Lierna

Il logo premiato finirà su tutti i documenti redatti durante il 2023 dall’associazione, suo 65° anniversario di fondazione

MANDELLO – Una serata per presentare e scegliere il disegno più significativo da utilizzare come logo per tutto il 2023, quella organizzata da Avis Mandello questo sabato 25 marzo presso il cineteatro F. De André. Una volta selezionato, il logo comparirà tutto l’anno sui documenti dell’associazione, in quello che è il 65° anniversario di fondazione.

A impegnarsi nella realizzazione dei disegni gli alunni delle classi 5° degli istituti scolastici di Mandello, Abbadia e Lierna che saranno esposti per tutta la giornata di sabato in una mostra allestita nei portici antistanti il cineteatro. Ad allietare la serata l’esibizione in giochi di magia del mago Librizzi. L’ingresso è libero.