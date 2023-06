Calolzio, la Lucciolata illumina il Pascolo: in mille al via

Grande successo ieri sera, sabato, per la tradizionale manifestazione

La Lucciolata si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno

CALOLZIO – Quasi mille partecipanti, per l’esattezza 987, alla 42esima lucciolata. Grande successo ieri sera, sabato, per la tradizionale camminata organizzata in occasione della festa patronale del Pascolo.

Posticipata di una settimana a causa del violento temporale di settimana scorsa la manifestazione si è confermato essere uno degli appuntamenti più attesi di inizio estate con una partecipazione massiccia ed entusiasta.

A tagliare per primo il traguardo, concludendo più veloci di tutti il percorso ad anello da e verso l’oratorio del Pascolo passando per Somasca e Vercurago, è stato Andrea Plebani, seguito da Roberto Montesano e Roberto Frigerio.

Sul podio femminile la giovanissima Serena Mascheri, con Elena Arrigoni argento e Paolo Secomandi bronzo.

Per le categorie junior, a vincere tra i ragazzi delle superiori Samuele Marveggio e Serena Mascheri; per le medie Paolo Gentile e Carolina Riva mentre per le elementari Giulio Campagna e Miriam Luongo.

Il concorrente più giovane, nato il 2 maggio, è stato Tommaso Tavola mentre la bimba più piccola Sveva Figini nata il 17 febbraio. Meno giovani Mario Sala e Ilda Fioretti.

A trionfare come gruppo più numeroso quello dell’oratorio del Pascolo, seguito da “2008 che classe” e Tatari.