Calolzio. Lotteria dei Commercianti, la Fiat Panda va a… Rossino

La vincitrice dell’auto è Sabrina Comi

Cristina Valsecchi: “Sono felice per l’ennesimo successo dell’iniziativa”

CALOLZIOCORTE – Si è fatta viva in queste ore la vincitrice del primo premio della Lotteria dei Commercianti. A possedere il biglietto fortunato, il numero 2.895, è Sabrina Comi 42 anni di Calolziocorte, per l’esattezza della frazione Rossino.

“Sono felicissima perché la vincitrice mi ha detto che partecipa sempre all’iniziativa dei commercianti di Calolzio – ha detto la presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino Cristina Valsecchi -. Era in possesso di cinque biglietti uno dei quali le è valso il primo premio. Anche questa volta abbiamo consegnato l’auto a una persona che non aveva mai vinto nulla”.

Tanta la felicità da parte di Sabrina Comi che ha guardato più volte il biglietto vincente incredula: “A rendermi ancora più felice è il fatto che il premio è andato a una persona che apprezza la nostra iniziativa e apprezza la funzione sociale dei negozi di vicinato – ha continuato Valsecchi -. Un ringraziamento doveroso va ai commercianti calolziesi che ancora una volta, nonostante le difficoltà del periodo, hanno creduto nella Lotteria di Natale. Abbiamo staccato 6.318 biglietti e, visto il periodo complicato, non mi aspettavo un numero così alto. Il risultato è stato ottimo, i commercianti si sono accorti che i clienti erano alla ricerca dello scontrino e questo per noi e per la nostra iniziativa è il premio più bello. Un ringraziamento anche a Bruno Cattaneo della concessionaria Volkswagen di corso Europa che ci ha aiutato a reperire l’auto”.

Nei prossimi giorni, come da tradizione, ci sarà la consegna delle chiavi: “Un’iniziativa che continueremo a organizzare vista l’altissima adesione dei commercianti e la risposta della gente che, anche quest’anno, ha deciso di premiare i negozi di vicinato”.