Calolzio: successo per il torneo di burraco per la Lilt

L’iniziativa si è tenuta sabato sera in oratorio a Sala

Il torneo di burraco è servito per illustrare le attività della Lilt

CALOLZIO – Grande partecipazione al torneo di burraco organizzato dalla Lilt provinciale di Lecco per fare conoscere le attività svolte dalla lega italiana lotta ai tumori e ribadire l’importanza della prevenzione oncologica.

L’oratorio San Giovanni Bosco di Sala ha ospitato sabato sera l’iniziativa benefica che è servita per fornire informazioni utili e pratiche sulle attività promosse dal sodalizio, riconosciuto come ente ministeriale, presieduto da Silvia Villa.

E’ proprio quest’ultima a ricordare le campagne di prevenzione promosse durante l’anno dalla Lilt in tutta Italia, una rivolta alle donne e l’altra agli uomini, per la prevenzione di tumori. “La medicina sta facendo dei passi in avanti importanti e i nuovi farmaci permettono lunghe sopravvivenze” ha ribadito l’oncologa da poco in pensione. “L’importanza della diagnosi precoce resta comunque l’elemento capace di fare la differenza nelle cure”.

Villa ha poi voluto ringraziare volontarie, Antonia in primis, grazie alle quali è stato possibile organizzare l’evento calolzese. “Il grazie va anche agli sponsor che non si sono tirati indietro di fronte alla causa della Lilt”.