Calolziocorte. Avviata una raccolta di giocattoli per i bambini più bisognosi

L’iniziativa promossa dal comune e dall’assessore agli eventi Cristina Valsecchi

I giocattoli verranno distribuiti la Vigilia di Natale con l’aiuto dell’associazione Gli Amici di Pedro

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte, su iniziativa dell’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, raccoglie fino al prossimo 20 dicembre giocattoli nuovi (oppure usati ma in buone condizioni) da donare ai bambini più bisognosi

I giocattoli raccolti verranno distribuiti durante la Vigilia di Natale ai bambini in difficoltà con l’aiuto dell’associazione Gli Amici di Pedro per donare a tutti un momento di serenità e felicità. Per informazioni e per la consegna dei giocattoli è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale di Calolziocorte (0341 643820) o all’assessore Cristina Valsecchi (333 2802742).