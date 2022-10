Raccolto materiale scolastico per un valore di quasi 600 euro e destinato alle famiglie in difficoltà

“Il materiale verrà consegnato alla Caritas di Calolzio. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”

CALOLZIOCORTE – “A quei cittadini che hanno concretamente contribuito a questa nostra campagna va tutto il nostro grande grazie. Sappiamo tutti che questa nostra iniziativa che abbiamo portato avanti per il quinto anno è solo un piccolo palliativo rispetto ai bisogni della scuola e del diritto allo studio, ma è pur sempre una concreta azione positiva”.

Il gruppo civico Cambia Calolzio ha ringraziato quanti hanno contribuito alla raccolta di materiale scolastico a favore dei nuclei famigliari in difficoltà. La campagna di solidarietà “Caro Scuola” si è svolta sabato scorso all’esterno del supermercato Conad di Calolziocorte.

In un’ottica di totale trasparenza Cambia Calolzio ha fornito l’elenco completo del materiale raccolto per un valore complessivo di poco meno di 600 euro: “Il materiale raccolto tramite la nostra intermediazione verrà consegnato alla Caritas di Calolzio per la distribuzione alle famiglie meno abbienti del nostro Comune. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”.