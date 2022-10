Raccolta di materiale didattico e di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Sabato 8 ottobre dalle 9 alle 16 all’esterno del supermercato Conad di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – “In questi giorni le associazioni dei consumatori hanno segnalato che, per iniziare la scuola, le famiglie dovranno spendere tra i 980 e i 1.177 euro per ogni ragazzo. Una cifra importante e impegnativa per molte famiglie con difficoltà economiche. Aiutiamole”.

E’ questo il chiaro appello lanciato nei giorni scorsi dal gruppo civico Cambia Calolzio che ha organizzato una raccolta a favore delle famiglie in difficoltà: “Se puoi dona anche tu materiale didattico e di cancelleria, tutto il materiale raccolto verrà consegnato alla Caritas di Calolziocorte”

Il materiale può essere consegnato fino a sabato 8 ottobre tutti i giorni presso l’edicola Manzoni in centro a Calolziocorte; oppure sabato 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 16 all’esterno del supermercato Conad di Calolziocorte (via Resegone) saranno presenti i volontari di Cambia Calolzio.