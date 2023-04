Dalla Polisportiva Monte Marenzo un augurio speciale al piccolo Achille

Angelo Fontana in questi mesi è sempre rimasto in contatto con la famiglia del bimbo

“Achille sta bene: cresce ed è felice. Per quanto riguarda la vista, purtroppo non ci sono novità”

CALOLZIOCORTE – Un augurio di buona Pasqua davvero speciale per il piccolo Achille, il bimbo nato con una rara malattia genetica e sottoposto ad alcuni delicati interventi in America per migliorare le sue condizioni di vita. Tutto il territorio nei mesi scorsi si era mobilitato per partecipare alla raccolta fondi che, alla fine, ha permesso al piccolo di avere una speranza in più.

Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) aveva portato avanti una serie di iniziative per la raccolta fondi ed è sempre rimasto in contatto con la famiglia di Achille. Proprio in questi giorni ha telefonato al papà Simone Losa per fare gli auguri di buona Pasqua alla famiglia anche a nome di quanti stanno seguendo con affetto il percorso di Achille.

“I genitori mi hanno riferito che Achille sta bene. Cresce ed è felice. Per quanto riguarda la vista, purtroppo non ci sono novità, è ancora cieco, e per ora non sembra avere una percezione apprezzabile. Però la retina si è parzialmente riattaccata da un occhio, quindi anatomicamente l’occhio dovrebbe crescere meglio di prima”.