In Valle San Martino si accendono numerose le fiaccole di pace

In tanti, ieri sera, all’iniziativa proposta dalle parrocchie per dire basta guerre

Cittadini, famiglie e giovani hanno dato vita alla fiaccolata silenziosa dal Pascolo al Santuario del Lavello

CALOLZIOCORTE – La risposta è stata davvero partecipata, in tantissimi mercoledì sera si sono raccolti in preghiera per dire basta alle numerose guerre che stanno mietendo migliaia di vittime in tutto il mondo. Le parrocchie della Valle San Martino si sono unite in un momento di riflessione, dando vita a una camminata silenziosa dall’Oratorio del Pascolo, frazione di Calolziocorte, fino al santuario di Santa Maria del Lavello.

Il parroco del Pascolo e Vercurago don Andrea Pirletti ha guidato i numerosi fedeli, oltre 300, nell’intenso e partecipato momento di preghiera. Tanti cittadini, famiglie, giovani e bambini hanno aderito all’iniziativa a cui hanno partecipato anche gli amministratori locali. “Ti preghiamo Signore, per la pace nel mondo e per la protezione della comunità. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi, i rifugiati e le vittime di ogni guerra”.