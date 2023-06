Colico. ‘Guide per un giorno’, che successo per gli alunni del Galilei

Ad ascoltare il progetto sull’Abbazia di Piona, un auditorium gremito

Il lavoro delle classi medie 1°A e 1°B in un volantino all’Infopoint

COLICO – Ha riscosso un considerevole successo la presentazione del progetto ‘Guide per un giorno’, che ha sancito anche la chiusura dell’anno scolastico per l’Istituto Galileo Galilei di Colico. In un auditorium stracolmo i ragazzi delle classi 1°A e 1°B delle medie, veri protagonisti della serata, hanno fatto conoscere più da vicino ai presenti l’Abbazia di Piona, proiettando un video-documentario a lei dedicato.

Compito di ciascuno era stato quello di conoscere, attraverso la spiegazione dello storico, i punti di interesse che, successivamente, sono stati occasione di ricerca e approfondimento.

Questo ha portato alla produzione, non solo del video ma anche di testi e di poesie ispirate che sono state presentate durante la serata.

“Grazie alla Proloco che ha supportato l’iniziativa – ha espresso la scuola – all’Infopoint di Colico sarà possibile trovare un volantino con Qr Code attraverso il quale i turisti potranno accedere al video. Grazie al progetto ‘Guide per un giorno’ i ragazzi hanno potuto conoscere più da vicino il proprio territorio e sviluppare competenze organizzative e comunicative utili per il loro futuro”.

Nella seconda parte della serata, salutato l’anno scolastico sulle note dell’Orchestra d’Istituto, accompagnatrice per tutta la serata.