Lario Reti. Interventi a Cesana e Suello per limitare le perdite idriche

Sostituita la tubazione per un tratto di circa 570 metri

Lavori anche sull’Acquedotto Brianteo, tutte opere con termine previsto a novembre

LECCO – Al via le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica, oggetto di numerose perdite, in via Alcide De Gasperi nel Comune di Cesana Brianza nonché le limitrofe via per Annone, via Resegone, via Grigna e via Alcide de Gasperi nel Comune di Suello.

L’investimento, dal valore complessivo di circa 210 mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e prevede la sostituzione della tubazione esistente per un tratto di circa 570 metri.

Nel contempo verrà sostituita la tratta di connessione con l’Acquedotto Brianteo, che ha origine dal Lario presso l’impianto di potabilizzazione di Valmadrera. Tali interventi rientrano tra quelli individuati, tramite modellazione idraulica, per l’efficientamento e il controllo della rete idrica del Comune di Cesana Brianza e Suello.

Le opere termineranno entro novembre e saranno realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area; tutte le sistemazioni di ripristino a termina dei lavori sono previste in assoluto rispetto dei luoghi e manterranno la continuità attualmente esistente.