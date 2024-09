“Adolescenti e internet. La ricerca dell’identità in rete”: serata all’ospedale di Lecco

Venerdì 4 ottobre alle ore 20.30 presso l’aula magna

L’incontro ha lo scopo di offrire spunti di riflessione sull’adolescenza

LECCO – Venerdì 4 ottobre alle ore 20.30 presso l’aula magna dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, si terrà una serata aperta alla cittadinanza sul tema “Adolescenti e internet. La ricerca dell’identità in rete”, nell’ambito della collaborazione ormai ventennale tra Asst Lecco (S.S. Coordinamento Attività Consultoriale – Centro per le Adozioni) e l’associazione Raccontiamo l’Adozione Odv.

La serata, che vedrà come relatrice la dr.ssa Carmen Giorgio, psicologa e psicoterapeuta della Coop. Sociale Minotauro di Milano, vuole essere un’occasione di riflessione e di coinvolgimento degli adulti in particolare sul mondo adolescenziale con un focus specifico sul rapporto degli adolescenti con internet. L’incontro ha lo scopo di offrire spunti di riflessione sull’adolescenza ed è rivolto in modo particolare alle famiglie adottive giacché la ricerca dell’identità in rete per gli adolescenti adottivi ha anche le implicazioni legate alla ricerca delle origini.

Carmen Baldi, Responsabile S.S. Coordinamento Attività Consultoriale – Asst Lecco

“L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire l’evoluzione dei legami nel percorso di crescita e su come e quanto vengano messi alla prova dai compiti evolutivi degli adolescenti. L’adolescenza è infatti un momento in cui la ridefinizione degli assetti psicologici, sociali, relazionali è potente e tutti i legami – con le proprie origini, con l’immagine legata ai genitori biologici e con i genitori adottivi – vengono messi in discussione. Sappiamo bene anche quanto sia importante nella costruzione dell’identità in adolescenza il luogo virtuale del legame, ossia la rete, internet. Tutti gli adolescenti si confrontano con i modelli ricercati e incontrati sui social e in rete in una dimensione dove lo sguardo sull’altro e l’immagine dell’altro su di sé può influenzare tantissimo le emozioni, i vissuti e la percezione che si ha di se stessi, del proprio corpo, oppure del proprio valore. Per questo è importante che il mondo adulto si avvicini alla comprensione di quanto i ragazzi e le ragazze attraversano in questa fascia d’età affinché il legame reale, il contatto vivo con lo sguardo e l’ascolto dell’adulto possano sostenere il percorso adolescenziale nel modo più adeguato”.

Carmen Giorgio, Psicologa e Psicoterapeuta della Coop. Sociale Minotauro di Milano

“In adolescenza si è impegnati in un percorso di costruzione identitaria che oggi avviene anche in internet. Nelle storie di ragazzi adottivi la costruzione identitaria acquisisce specificità e complessità dovute al dover delineare un senso di sé e una narrativa personale che tenga conto di un passato doloroso e lacunoso. Internet può diventare un filo rosso con le origini che permette di recuperare e riappropriarsi di parti di sé che rimandano ai primari contesti d’appartenenza. Sicuramente il contatto con le origini assume significati differenti in ogni storia. Come in ogni ambiente, anche la rete non è esente da rischi, ma può diventare un’opportunità al servizio del recupero di una dimensione di senso attorno alle origini della propria esistenza. Fattore essenziale e protettivo è il ruolo degli adulti di riferimento nei diversi ruoli genitoriali, educativi, o eventualmente terapeutici nell’accompagnare i ragazzi alla ricerca della propria verità affettiva”.

Consultori familiari di ASST Lecco

I Consultori familiari sono servizi dedicati a sostenere individui e famiglie e in particolare donne e minori, nel percorso legato al ciclo della vita e alle criticità che possono insorgere nelle varie tappe di sviluppo individuale ma anche del ciclo di vita familiare. All’interno del Consultorio esistono alcune sezioni di attività specialistiche, fra queste da molti anni è attivo, presso il Consultorio di Lecco ma con valenza provinciale, il Centro per le Adozioni, realtà costituita da una équipe di psicologi e assistenti sociali che ha l’obiettivo di informare, svolgere l’indagine psico-sociale richiesta dal Tribunale per i Minorenni, accompagnare e sostenere nel tempo il percorso adottivo nazionale e internazionale. Il Centro per le Adozioni è convenzionato e collabora proficuamente con l’Associazione “Raccontiamo l’Adozione”, che dal 2004 si è costituita nella provincia di Lecco come punto di riferimento importante per le famiglie adottive al fine di organizzare iniziative a sostegno delle famiglie e al mantenimento dell’attenzione sul mondo dell’adozione e sui problemi dei minori in difficoltà.