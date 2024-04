Al via il ‘Piano Rioni’: interventi in via Costa e via Montalbano

Il piano prevede una serie di interventi di riqualifica in tutti i rioni lecchesi

In via Costa verrà realizzata una scalinata, a San Giovanni conclusa la sistemazione di via Montalbano

LECCO – Nell’ambito del “Piano rioni”, progettualità da oltre 1 milione di euro del Comune di Lecco che mira a realizzare una serie di significativi interventi in tutti i rioni lecchesi, sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova scalinata che avrà l’obiettivo di collegare la parte inferiore di via Costa a via Don Piatti, sostituendo il sentiero ripido attualmente esistente.

Il progetto, approvato nel contratto stradale comunale con l’impresa Vitali per un totale di 60mila euro, prevede la creazione di una scalinata lunga 37 metri, affiancata da un pianerottolo di 1.5 metri, che coprirà un dislivello di 12 metri; per garantire la sicurezza del passaggio, la scalinata sarà dotata di un corrimano e vedrà anche un binario per consentire l’accesso a mano delle bici lungo la scalinata. La struttura della scalinata sarà caratterizzata da cordoli con stacco cromatico lungo il passaggio, mentre la pedata sarà formata da cubetti di porfido. I lavori avranno durata di tre settimane, salvo maltempo: durante questo periodo, è stata deliberata la chiusura del relativo tratto pedonale di via Costa, che si immette in via Don Piatti, ed è stato istituito il divieto di sosta per quattro parcheggi lungo via Don Piatti.

Sempre all’interno del “Piano rioni”, sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione nel rione di San Giovanni relativamente a un tratto di via Montalbano. L’intervento ha consentito di intervenire sulla strada realizzando una parte in porfido, con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, e la restante in acciottolato, riportando la via al suo stato originario.

“Con questi primi importanti interventi prende il via quel “Piano rioni” che, come Amministrazione, abbiamo preso l’impegno di attuare a partire da questo 2024 – commenta l’assessora ai Lavori pubblici e alla Cura della città Maria Sacchi -. Si tratta di un piano straordinario di manutenzioni e di cura degli spazi pubblici dedicato ai nostri rioni che prevede la riqualificazione di vie e di sentieri urbani, la cura dei parchi e delle scuole, interventi sul verde. Insomma, un’importante investimento che quest’Amministrazione sta ponendo in essere dall’inizio e che, attraverso il “Piano rioni”, implementerà per fare sì che tutti gli spazi e i luoghi della città abbiano più sicurezza, decoro e bellezza”.