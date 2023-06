Al via il progetto Musik-ieri, otto concerti dedicati agli anziani con il Coro Auser

Oggi pomeriggio la prima esibizione presso la Rsa Borsieri di Lecco

“Questo progetto è un segno di attenzione al mondo degli anziani, ma anche di vitalità e inclusione per creare un dialogo tra generazioni”

LECCO – Otto concerti per il Coro Auser che ha cominciato oggi, 20 giugno, nella RSA Borsieri – Sacra Famiglia per continuare, da qui fino a fine anno, nei centri aggregativi e nelle piazze della città. Si chiama progetto Musik-ieri, realizzato da Auser Leucum grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo Arti dal Vivo voluto nel post-covid da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Acinque Energia.

“Il progetto, inserito anche nel calendario delle proposte della Consulta Musicale di Lecco di cui il Coro Auser fa parte, è volto a promuovere concerti canori nelle RSA del territorio provinciale e in luoghi informali della cultura come centri di aggregazione per anziani e parchi, con particolare attenzione al comune di Lecco – ha detto il presidente di Auser Claudio Dossi -. Gli eventi saranno tutti ad accesso libero e gratuito con l’obiettivo di promuovere e sostenere la produzione della coralità come espressione della cultura popolare. Gli incontri saranno svolti in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lecco con l’obiettivo di raggiungere con azioni indirette il maggior numero di cittadini”.

Presente anche la presidente della Fondazione Borsieri Sandra Carsana, moglie di Domenico Colombo cardiologo molto noto a Lecco che durante il suo lavoro tante volte si era trovato ad affrontare la solitudine e l’assenza di rete di supporto per anziani in condizione di fragilità e, proprio per questo, volle creare una RSA nel centro della città, a pochi metri da tantissime realtà, là dove una volta c’era il cinema Europa. La Residenza Sanitario Assistenziale è stata inaugurata il 15 giugno 2007; dal 2014 è gestita da Fondazione Sacra Famiglia Onlus.

“Il problema degli anziani non deve diventare motivo di divisione con le nuove generazioni – ha aggiunto Dossi -. Il Musik-ieri è un progetto inclusivo che si rifà al celebre programma televisivo degli Anni ’60 per recuperare il tema della memoria attraverso le canzoni italiane facendo rivivere momenti felici agli anziani. Questo progetto è un segno di attenzione al mondo degli anziani ma anche di vitalità e inclusione per creare un dialogo tra generazioni”.

Dialogo tra generazioni che, ha ricordato Sandra Carsana, rivive quotidianamente presso la RSA di via San Nicolò proprio grazie alla vicinanza di un asilo e di altre importanti realtà della città che favoriscono scambi e connessioni.

Anche la presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi ha sottolineato quanto importante sia l’alleanza tra generazioni diverse: “L’attenzione agli anziani è una sfida di umanità e saggezza in una cultura che, al giorno d’oggi, predilige la produttività. La vecchiaia non è una categoria ma dimostra l’unità della vita che continua”.

E il Coro Auser Leucum proprio oggi pomeriggio ha dato il via al ricco calendario di concerti che terminerà alla fine del 2023. Ovviamente gli anziani della struttura hanno accolto con gioia il momento musicale che ha fatto riaffiorare nella memoria di molti momenti di vita passata.