Alla scoperta dell’ambulanza per 40 bambini dell’asilo Piccoli Passi

L’iniziativa è stata promossa da Lecco Soccorso Croce San Nicolò

I responsabili: “Siamo felici di aver offerto ai bambini questa opportunità di apprendimento interattivo”

LECCO – Lecco Soccorso Croce San Nicolò ha dato vita a un’iniziativa speciale per i bambini dell’asilo nido Piccoli Passi, offrendo loro l’opportunità unica di avvicinarsi all’ambulanza e scoprire da vicino tutte le sue funzioni e strumentazioni. L’evento si è svolto oggi, nel cortile dell’ospedale Manzoni di Lecco e ha coinvolto circa 40 bambini che si sono dimostrati entusiasti ed estremamente curiosi di esplorare il mezzo di pronto soccorso.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di sensibilizzare i bambini sull’importanza dei soccorsi in situazioni di emergenza e far loro conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori sanitari. L’ambulanza, con tutte le sue attrezzature e strumentazioni specializzate, è stata presentata come uno strumento essenziale per la sicurezza e il benessere della comunità.

I piccoli ospiti dell’asilo sono stati accolti con entusiasmo dal personale di Lecco Soccorso Croce San Nicolò, composto da soccorritori esperti e dedicati, pronti a rispondere a tutte le domande e a soddisfare la curiosità dei bambini. I soccorritori hanno illustrato le varie parti dell’ambulanza, spiegando le funzioni di ciascun dispositivo e mostrando loro come vengono utilizzati durante le emergenze.

I bambini hanno potuto salire a bordo dell’ambulanza, esplorando l’interno e ammirando da vicino l’attrezzatura medica avanzata, vivendo un’esperienza unica che ha contribuito a demistificare l’ambulanza e ha ridotto eventuali paure o ansie che potrebbero sorgere in situazioni di emergenza. Non è mancata ovviamente l’accensione della sirena attesa da tutti i bambini.

I responsabili di Lecco Soccorso Croce San Nicolò hanno commentato entusiasti: “Siamo felici di aver offerto ai bambini dell’asilo questa opportunità di apprendimento interattivo. Mostrare loro da vicino l’ambulanza e spiegare il nostro lavoro è un modo efficace per promuovere una cultura di sicurezza sin dalla più tenera età”.

I disegni dedicati all’ambulanza realizzati dai bambini