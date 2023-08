Allerta Arancione per temporali e rischio idrogeologico

Nuovo avviso diramato dalla Protezione Civile

LECCO – Regione Lombardia ha diramato una nuova Allerta Arancione per rischio temporali valida per tutta la Lombardia, anche per la provincia di Lecco, in vigore dalle 9 di domani mattina, lunedì 28 agosto. Resta sempre valida l’allerta Arancione per rischio idrogeologico.

All’allerta Gialla invece per rischio idraulico dalle 18 di oggi, fino al prossimo aggiornamento.

Prosegue anche nelle prossime ore l’ondata di maltempo che sta da sabato imperversando sul Nord Italia.

Per la giornata di domani, lunedì, è atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo saranno possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata.

Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Prtezione Civile rivaluterà nella mattinata di domani, lunedì, i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.