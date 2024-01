Allerta neve domani sulle Prealpi Lecchesi, precipitazioni diffuse

Il rischio, comunicato dalla Protezione Civile è di criticità ordinaria

Neve prevista a quota 1000-1200 metri in mattinata sulle Prealpi, precipitazioni in giornata sul territorio

LECCO – Rischio neve nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio, sulle Prealpi Lecchesi. La quota neve è prevista durante la mattinata attorno ai 1000-1200 metri. La criticità, stando al bollettino emesso dalla Protezione Civile, sarebbe ordinaria (gialla). Precipitazioni sono invece attese già dalle prime ore della notte e per tutta la giornata ad altitudini più basse.

Conseguentemente alle precipitazioni a carattere nevoso, ai sistemi locali di Protezione Civile è richiesta una fase operativa minima di attenzione, praticando sorveglianza e monitoraggio costante delle aree interessate per salvaguardare la pubblica incolumità e la riduzione dei rischi per i cittadini. Potrebbero infatti verificarsi difficoltà, rallentamenti e blocchi del traffico stradale e ferroviario, oltre che probabili interruzioni della fornitura di reti dei pubblici servizi, causate anche dall’ipotetica caduta/rottura di rami/alberi dovute al peso della neve.

Anche alla Polizia Stradale e alle altre Forze operanti sul territorio si suggerisce controllo del traffico, mentre agli Enti gestori delle Strade (ANAS, Province, Comuni) chiesto di disporre nei punti più opportuni tutti i mezzi spazzaneve e spargisale e informare gli utenti della possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale.

Ai Comuni dotati di Piano Neve si consiglia infine di attuare tutte le indicazioni previste in fase di pianificazione e di divulgare tutte le informazioni necessarie alla popolazione, nonché di allertare le aziende municipalizzate affinché adottino le opportune misure per assicurare la fornitura dei pubblici servizi.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta. Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.