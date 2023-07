Anche il Mavà Gin celebra il Lecco in serie B, nasce l’edizione limitata ‘bluceleste’

L’omaggio dei cretori del gin lecchese alla promozione del Lecco

La bottiglia bluceleste è disponibile in edizione limitata

LECCO – Un’impresa speciale meritava…un’edizione speciale. Roberto Manfreda, per tutti Manfre, e i fratelli Romeo ed Ettore Vassena, creatori del gin lecchese ‘Mavà – T’hee faa el Gin’, hanno voluto rendere omaggio alla promozione della Calcio Lecco in serie B con un’esclusiva edizione bluceleste della bottiglia, in vendita in edizione limitata.

“La promozione del Lecco in serie B è stata un’impresa storica che ha appassionato tutta la città e non solo – spiega Manfre – abbiamo così pensato a qualcosa che potesse celebrare questo momento ed è nata la speciale bottiglia del Gin Mavà in abito bluceste, da acquistare e conservare a ricordo di una bellissima avventura“.

I primi a ricevere l’edizione limitata del gin lecchese sono stati proprio i giocatori del Lecco, prima della partenza per il ritiro di Saint-Vincent: “Ci hanno mandato una foto scattata proprio negli spogliatoi del Rigamonti-Ceppi, siamo stati molto contenti ed emozionati” ha detto Manfre.