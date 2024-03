Appello per il Cimitero di Laorca: “Mancano innaffiatoi e scope”

“Non si tratta solo di praticità ma di rispetto per i nostri defunti e per le loro famiglie”

LECCO – I residenti del rione di Laorca lanciano un appello al Comune di Lecco per la mancanza di semplici attrezzi come annaffiatoi e scope, utili per il mantenimento del campo santo e delle tombe.

Secondo le segnalazioni, la carenza di innaffiatoi e scope sta creando qualche disagio per coloro che frequentano il luogo di sepoltura dei propri cari. Mentre alcuni attrezzi si sono rotti nel corso del tempo, altri sono scomparsi, costringendo le persone che lo frequentano ad arrangiarsi, portando scope da casa e recipienti per l’acqua.

L’appello dei residenti non è solo una richiesta di comodità, ma una necessità per mantenere il rispetto e la dignità del cimitero. “Non si tratta solo di praticità – dicono – ma di rispetto per i nostri defunti e per le loro famiglie. Resta il fatto che tutti hanno poi la responsabilità e il dovere di mantenere gli attrezzi in buono stato nel rispetto di tutti gli utilizzatori”.

Il cimitero di Laorca è un luogo caro ai laorchesi e non solo, inoltre, per la sua collocazione, è considerato patrimonio storico-ambientale unico nel suo genere e per questo è inserito nella Route Europea dei Cimiteri Significativi.