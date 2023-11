Asst Lecco. All’ospedale Manzoni presentati quattro nuovi Direttori

Pierfilippo Sabella nuovo primario di Oculistica, Eleonora Valsecchi guiderà la Medicina del Lavoro

Casalini e Rota nuovi direttori delle strutture di Gestione Tecnico Patrimoniale e Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza

LECCO – L’ospedale di Lecco ha presentato stamattina, 17 novembre, quattro nuovi direttori. Si tratta di Pierfilippo Sabella, nuovo direttore di Oculistica; Eleonora Valsecchi, nuovo direttore di Medicina del Lavoro; Stefano Rota, nuovo direttore Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza e Filippo Lodovico Casalini, nuovo direttore Gestionale Tecnico Patrimoniale.

A presentarli il dottor Paolo Favini, direttore generale dell’Asst di Lecco: “Con questi incarichi ai nuovi responsabili continua il processo di rinnovamento dell’organizzazione aziendale – ha detto -. Mi congratulo e faccio i miei migliori auguri a tutti i quattro nuovi Direttori, iniziamo una fase di collaborazione con validissimi professionisti che, sono certo, contribuiranno a far crescere la nostra Asst grazie alle loro indiscutibili capacità”.

Dottoressa Eleonora Valsecchi

Nuovo direttore della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell’Asst di Lecco, già primario facente funzioni in questi mesi. Classe 1978, lecchese, si è laureata nel 2005 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e si è specializzata nel 2009 in Medicina del Lavoro. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato particolare esperienza nella gestione delle idoneità lavorative difficili, nelle malattie professionali e nella ricerca attiva dei tumori di origine professionale.

“Come obiettivo vorrei implementare ancor di più la sicurezza sanitaria soprattutto all’interno dell’Asst ed essere un punto di riferimento per il territorio, per i medici di medicina generale e per i medici competenti – ha detto -. Poi vorrei potenziare anche la collaborazione con l’università. Sono sempre stata fiera di lavorare per l’ospedale della mia città, ma soprattutto sono orgogliosa di dirigere la struttura di Medicina del Lavoro che, ricordo, è la prima struttura ospedaliera istituita da Regione Lombardia”.

Ingegner Stefano Rota

Nuovo responsabile della Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza, classe 1981, è a Lecco da novembre 2022 funzioni di coordinamento del servizio. Ha lavorato presso l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda dal 2011 al 2020 operando nei gruppi che hanno curato la realizzazione dei padiglioni del Nuovo Ospedale. Prima di approdare a Lecco ha lavorato presso l’Ats Milano Città Metropolitana. Dal 2014 è volontario presso il Comitato di Lecco della Croce Rossa. “La sfida che ci poniamo per il futuro è quella di diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli aziendali” ha detto.

Dottor Pierfilippo Sabella

Nuovo direttore della Struttura Complessa di oculistica dell’Asst di Lecco, classe 1981 è il più giovane primario medico in servizio. Arriva dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano dove occupava la posizione di dirigente medico dal 2018, vanta una notevole esperienza nell’ambito della chirurgia vitreo-retinica. Di origini siciliane, si è laureato nel 2005 all’Università degli Studi di Catania e si è specializzato nel 2009 presso l’università degli Studi di Milano – Ospedale Sacco. Ha eseguito più di diecimila interventi chirurgici e ha svolto attività di tutoraggio chirurgico per la crescita degli specializzandi.

“Cercherò di dare una continuità assistenziale con quanto fatto dai miei predecessori – ha detto -. Coltiveremo anche una collaborazione con l’università cercando di fare percorsi formativi con gli specializzandi sia per cercare di dare una mano a noi ma anche una formazione a loro. Attraverso una serie di elementi cercheremo di dare sempre più importanza a questa unità operativa”.

Architetto Filippo Lodovico Casalini

Classe 1969, laureato in Architettura nel 1997 presso il Politecnico di Milano, guiderà l’Ufficio Tecnico. Casalini ritorna in Asst Lecco: nel 2021, infatti, è stato direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizio Prevenzione Protezione ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Ha maturato esperienza come ufficiale di Polizia Giudiziaria per oltre 15 anni e lavorato presso la Casa Circondariale di Bollate in qualità di referente del progetto occupazionale con detenuti per il coordinamento delle attività di lavoro continuativo.

“La sfida è quella di portare avanti il discorso del PNRR, quindi Case di Comunità e Ospedali di Comunità, e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto ciò che è di nostra proprietà a partire dagli ospedali”.