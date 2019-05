Biciclettata del Piedibus, tutti in sella domenica 19 maggio

Tempo di lettura: 2 minuti

Un percorso da 15 chilometri e un altro da 4 per i più piccoli

“Temi ambientali come la sostenibilità sono finalmente divenuti argomenti centrali”

LECCO – E’ in programma domenica 19 maggio a Lecco la biciclettata (non competitiva e aperta a tutti) del Piedibus, organizzata e promossa dall’assessorato all’ambiente e ai trasporti del comune di Lecco in collaborazione con la Cooperativa Eco86, gli istituti comprensivi statali 1-2-3 di Lecco e, naturalmente, il servizio Piedibus.

Due i percorsi in programma: uno lungo di 15 km con ritrovo in piazza Garibaldi, apertura delle iscrizioni alle 9.30 e partenza alle 9.55 e uno breve di 4 km con ritrovo nell’area del cimitero di Castello in via Ponte Alimasco, dove i più piccoli si uniranno alla biciclettata con gli adulti, con iscrizioni alle 10.45 e partenza alle 11 alla volta del Parco Belvedere, arrivo della biciclettata, dove alle 11.30 saranno estratti dei premi e offerto un rinfresco.

L’iscrizione è gratuita, con possibilità di preiscrizione sul sito www.eco86.it.

Felice dell’iniziativa organizzata, l’assessore all’ambiente dal comune di Lecco Alessio Dossi, che parteciperà alla biciclettata, sottolinea: “Temi ambientali come la sostenibilità sono finalmente divenuti argomenti centrali, sia di riflessione, sia di iniziativa, nelle agende politiche e dei cittadini. Il muoversi in bicicletta lancia sempre un messaggio significativo che va nella direzione di un rispetto ambientale necessario ed evidenzia la necessità di una città che dia spazio a questa forma di mobilità sostenibile”.

In caso di maltempo la biciclettata sarà rinviata a domenica 22 settembre nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”.