Dopo la taragnata, una camminata per festeggiare il 150° del Corpo degli Alpini

Gli Alpini del Gruppo Pippo Milesi di nuovo in campo

Domenica 3 aprile camminata alpina di circa 7 chilometri

CALOLZIOCORTE – Dopo il successo con la taragnata benefica organizzata oggi, domenica 27 marzo, presso la sede di via Alla Ca’, il gruppo Alpini di Calolziocorte Pippo Milesi ha già pronta una nuova importante iniziativa.

Per celebrare il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini (1872-2022), domenica 3 aprile, è in programma una Camminata Alpina con partenza e arrivo presso il Parco degli Alpini in viale Marconi a Calolziocorte. La lunghezza del percorso è di circa 7 Km, costo iscrizione 5 euro. Ritrovo alle ore 9.00 e partenza 9.30 Ad ogni partecipante il Gruppo offrirà un gadget personalizzato dell’evento.

IL VOLANTINO DELLA CAMMINATA DEL 3 APRILE