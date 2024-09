Comune e Auser insieme nel progetto ‘Happy Steps’: “Percorsi protetti per piccoli pedoni”

Il progetto, avviato nel 2013, continuerà anche quest’anno con l’accompagnamento dei bimbi delle elementari all’ingresso e all’uscita da scuola

Nel 2023 svolti oltre 4.600 servizi dai volontari di Auser: “Sicurezza ma anche prevenzione”

LECCO – Il Comune di Lecco e Auser insieme nel progetto ‘Happy Steps – Percorsi protetti per piccoli pedoni’ per l’assistenza e la sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli studenti delle scuole primarie. Un progetto nato nel 2013, come ricordato dal presidente di Auser Provinciale Lecco Claudio Dossi e che oggi coinvolge oltre una ventina di volontari e 9 plessi scolastici. Nel 2023 sono stati oltre 4.600 i servizi svolti.

“Il nostro è un servizio alla comunità, volto a rendere la scuola un luogo più sicuro tutelando i piccoli studenti dai pericoli che si possono verificare in strada – ha dichiarato Dossi durante la presentazione del progetto lunedì mattina in Comune – oltre all’assistenza e alla vigilanza ci occupiamo anche di accompagnamento in auto nel percorso casa-scuola-casa per gli alunni temporaneamente non deambulanti. Un ringraziamento in particolare a tutti i volontari impegnati che non mancano mai di svolgere il servizio (sono 4 al giorno, ndr), con qualunque condizione meteo”.

“Grazie all’Auser Provinciale di Lecco per il progetto Happy Steps – ha aggiunto l’assessore alla Coesione Sociale Simona Piazza – una bellissima iniziativa finanziata dal Comune nata per offrire a tutti i bambini delle scuole elementari della città la possibilità di effettuare dei percorsi accompagnati di attraversamento e di avvicinamento alla scuola in sicurezza. Il progetto rappresenta un’azione di promozione di buone prassi finalizzate alla prevenzione e destinate alle più giovani generazioni della nostra città”.

Presente anche la comandante della Polizia Locale Monica Porta: “La coprogettazione con Auser ha portato ad una convergenza di obiettivi che si è tradotta in un’azione concreta di vigilanza e assistenza per tutelare i più piccoli ma anche sensibilizzare gli utenti della strada ai comportamenti rispettosi e corretti – ha detto – negli scorsi anni con l’ufficio viabilità abbiamo lavorato per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali fuori dalle scuole e prossimamente, quando avremo la conferma dal Ministero, doteremo anche alcune scuole superiori di telecamere per la videosorveglianza degli attraversamenti pedonali”.

Ricordate le buone prassi degli utenti della strada: se si guida un veicolo è importante tenere sempre presente che ci potrebbero essere dei bambini nei pressi delle scuole; è necessario mantenere la calma e attendere che i bambini abbiano attraversato; si invitano gli automobilisti a trovare parcheggio per evitare di creare intralcio.