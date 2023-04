Croce Rossa Lecco: il 15 aprile torna la consueta raccolta alimentare

Dalle 8.30 alle 17.30 presso i punti vendita Bennet del centro commerciale “Le Meridiane” e di Pescate

LECCO – La Croce Rossa comitato di Lecco organizza sabato 15 aprile la consueta raccolta alimentare presso i punti vendita Bennet del centro commerciale “Le Meridiane” e di Pescate.

I volontari della Croce Rossa di Lecco saranno presenti presso i due supermercati dalle 8.30 alle 17.30; i cittadini potranno contribuire donando: farina, riso, latte a lunga conservazione, carne, verdura e tonno in scatola, igiene per la casa e per la persona, pannolini per bambini.

“I viveri raccolti integreranno le scorte dei pacchi alimentari che ogni settimana la nostra associazione distribuisce alle famiglie in difficoltà del nostro territorio – fanno sapere dal comitato – aiutaci anche tu ad aiutare, diventa cittadinanza attiva e contribuisci a dare una mano a chi è meno fortunato”.