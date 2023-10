Dalla montagna al mare: gli Alpini di Acquate portano la solidarietà a Lampedusa

Le Penne Nere acquatesi hanno donato un PC portatile al Comitato Croce Rossa Italiana di Lampedusa e Linosa

LAMPEDUSA – Nel clima spesso difficile delle attuali dinamiche globali, l’importanza della solidarietà e del saper donare è più evidente che mai. Un gesto toccante e significativo è stato compiuto quest’oggi, sabato, dagli Alpini di Acquate, che hanno dimostrato la propria solidarietà donando un computer portatile al gruppo di giovani che sta cercando di ricompattare il Comitato Croce Rossa Italiana di Lampedusa e Linosa. Un atto generosità che ha messo in evidenza il potere della solidarietà e il suo impatto positivo sulle comunità locali.

Lampedusa, un’isola situata nel Mar Mediterraneo, è da lungo tempo un punto di arrivo per migliaia di migranti provenienti dall’Africa in cerca di una vita migliore in Europa. La Croce Rossa Italiana svolge un ruolo fondamentale nell’assistenza a queste persone, offrendo supporto medico, umanitario e logistico. Il gesto degli Alpini di Acquate rappresenta un contributo significativo a questa causa.

Il computer portatile donato è stato consegnato questa mattina da una delegazione degli Alpini di Acquate che ha raggiunto Lampedusa.

“Un’amica e simpatizzante del nostro gruppo – spiega il portavoce delle Penne Nere acquatesi – ci aveva segnalato questa necessità, così ci siamo adoperati per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un PC portatile, che oggi abbiamo consegnato”.

Il computer sarà utilizzato per migliorare l’efficienza dell’organizzazione, consentendo al Comitato CRI di gestire meglio le operazioni di soccorso e assistenza.

Gli Alpini di Acquate hanno dimostrato che ogni atto di gentilezza, anche il più piccolo, può avere un impatto positivo e duraturo sulle comunità e può fare la differenza sulle vite degli altri, soprattuto in luoghi in cui le sfide e le difficoltà a volte sembrano impossibili.

Un piccolo grande gesto che può diventare un faro di speranza, capace di colmare le distanze e ricordare che insieme si può fare la differenza e costruire un mondo migliore, per tutti.