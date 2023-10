Domenica 22 ottobre burollata benefica dell’associazione Tagme

Appuntamento, dalle 14, al piazzale delle funivia a Versasio

L’intero ricavato ai missionari del Pime in Guinea Bissau

LECCO – E’ in programma domenica 22 ottobre (in caso di pioggia sarà rimandata al 29 ottobre) la tradizionale Burollata Tagme. L’appuntamento con l’associazione Tagme – Diamoci da fare si svolgerà, a partire dalle ore 14, presso il piazzale della funivia a Versasio (Lecco). E’ ancora vivo nel gruppo il ricordo del padre lecchese Roberto Donghi, anima delle iniziative del Tagme, scomparso nel 2021. Come di consueto l’intero ricavato della burollata andrà a sostenere i padri del Pime missionari in Guinea Bissau.