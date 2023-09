Festa a Chiuso per i 100 anni di nonno Domenico Sala

Domenico ha spento 100 candeline il 9 settembre

Festa con la famiglia, il nipote: “Memorabili i suoi racconti di vita”

LECCO – Grande festa a Chiuso per i 100 anni di Domenico Sala. Sabato 9 settembre nonno Domenico ha spento 100 candeline e domenica ha festeggiato con un pranzo circondato dall’affetto dei suoi cari.

Nato a Mondonico (frazione di Olgiate Molgora) il signor Sala si è in seguito trasferito a Lecco, prima a Maggianico e poi a Chiuso. Per 30 anni dipendente del Caleotto, sulle spalle la tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale, Domenico si è sposato nel 1948 con Carla, scomparsa nel 2000. Dall’unione, nel 1955 è nato il figlio Valter. Nel 1987 è diventato nonno con la nascita del nipote Michael e due anni fa, nel 2021, bisnonno con la piccola Eva.

“I suoi racconti sono all’ordine del giorno – ricorda con affetto il nipote Michael – dai primi anni di vita in campagna dove ha vissuto la povertà, al trasferimento a Lecco e le difficoltà di lavorare da bambino. Ma i suoi racconti più avvincenti e coinvolgenti sono quelli legati alla Guerra. Il nonno ha infatti partecipato attivamente alla Seconda Guerra mondiale e tanti dettagli sono limpidi nella sua memoria di ferro, soprattutto quelli legati ai due ritorni a casa a piedi, da Napoli e da Roma. E’ stato un papà molto presente, in quanto si è sempre occupato della famiglia, e un nonno fantastico per me nipote. Le merende pomeridiano e i mercoledì estivi a Camposecco saranno un ricordo indelebile”.

Grande appassionato di calcio, nonno Domenico è tifoso del Lecco, che ha sempre seguito allo stadio, e della Juventus. Tra le altre passioni la montagna, le escursioni e i funghi.

“ll nonno è sempre stato indipendente in tutto, fino a 80 anni ha guidato l’auto poi utilizzava i pullman per i suoi giri pomeridiano. Ancora oggi il camminare lo sta aiutando a restare in forma, nonostante l’età la mattina e la sera lo si può ancora trovare in giro a passeggio per le vie di Chiuso” ricorda Michael. Tanti auguri a nonno Domenico anche da parte di tutta la Redazione di Lecconotizie!