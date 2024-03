Finale Hair Ring al Cosmoprof di Bologna: protagonista una giovane lecchese

Si tratta di Giorgia Marazzina, giovane promessa dell’acconciatura italiana

Hanno partecipato i migliori 15 talenti a livello nazionale nella giornata di domenica 24 marzo

BOLOGNA – “Credere nei giovani talenti e promuovere la loro crescita professionale è lo scopo per il quale un’associazione di categoria come Confartigianato Imprese Lecco lavora quotidianamente da 79 anni. Sono felice che una giovane promessa dell’acconciatura italiana come Giorgia Marazzina abbia potuto esprimere il proprio valore su un palcoscenico di rilevanza internazionale come quello di Hair Ring (volto a promuovere i giovani acconciatori), nella finale andata in scena al Cosmoprof di Bologna“.

Con queste parole il presidente della Categoria Benessere Dante Proserpio ha commentato la performance di Giorgia Marazzina, dipendente dell’impresa “Susanna Hairstylist” di Susanna Molteni (La Valletta Brianza) associata a Confartigianato Imprese Lecco, che ha presentato la sua creazione artistica di acconciatura domenica 24 marzo a Bologna, all’interno dell’evento finale al quale hanno partecipato i migliori 15 talenti a livello nazionale.

Giorgia Marazzina, è stata selezionata come prima classificata all’interno della prova che si è svolta lo scorso 3 dicembre 2023 alla Scuola G.A.L.A.S. di Lecco, ha preparato la finale di Hair Ring 2024 in questi mesi, lavorando su un progetto in collaborazione con una studentessa del Next Fashion School di Bologna. Alla manifestazione ha partecipato anche l’allieva della Fondazione Luigi Clerici, Michaela Nicoletta.

“Lavorare sul legame fra giovani talenti, imprese ed istituti di moda e design rappresenta la chiave vincente per crescere nuove generazioni di giovani brillanti, appassionati e desiderosi di sperimentare nuove strade per portare sempre più in alto la professione dell’hair stylist. Confartigianato Imprese Lecco crede fermamente in questo” dichiara Dante Proserpio.