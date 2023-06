Il 15 giugno apre il tanto atteso Lecco Hostel

Probabilmente a luglio la presentazione ufficiale

La strattura si trova nel rione di San Giovanni, lungo corso Matteotti

LECCO – Il Lecco Hostel aprirà ufficialmente le sue porte il prossimo 15 giugno. Grazie alla completa ristrutturazione della struttura, affidata in concessione a RISTOGEST dal Comune, sarà finalmente possibile offrire ospitalità a turisti, gruppi, e viaggi di studio e lavoro. (www.leccohostel.com).

“La nostra società di gestione – afferma Luca Locatelli, amministratore di RISTOGEST – in stretta collaborazione con le realtà locali, contribuirà ad aumentare la capacità ricettiva della città grazie a un edificio completamente rinnovato, caratterizzato da innovazione, sostenibilità e un’accoglienza di qualità, con tutti i comfort necessari e spazi dedicati a meeting e coworking”.

Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco, ha espresso la sua soddisfazione dichiarando: “Abbiamo sempre lavorato con grande impegno per offrire al nostro territorio una struttura competitiva, soprattutto in un momento in cui la domanda di posti letto è molto elevata. Ora iniziamo a vivere la quotidianità di una città ancora più accogliente, con l’ostello aperto e le prime recensioni dei viaggiatori. Tra qualche settimana avremo l’opportunità di ringraziare gli amministratori e gli enti che, nel corso di questi anni, hanno svolto un ruolo fondamentale in questa vicenda a tratti complessa, ma che ha consegnato ai lecchesi un luogo unico e un team di professionisti pronti a far brillare il nome della nostra città di fronte ai numerosi ospiti che la sceglieranno”.

Dopo un periodo iniziale di attività e una piena operatività dei servizi offerti, RISTOGEST e il Comune di Lecco organizzeranno, probabilmente a luglio, una presentazione ufficiale del Lecco Hostel insieme agli attori istituzionali che hanno contribuito alla progettazione e al finanziamento della struttura.