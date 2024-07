‘La città che dialoga’, successo per l’incontro pubblico sul Pgt dedicato alla Piccola

Una cinquantina le persone presenti alla De Amicis

Tante le idee e proposte emerse sullo sviluppo dell’area ex Piccola Velocità

LECCO – Grande successo per l’incontro “La città che dialoga”, ciclo di appuntamenti dedicato alla redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Lecco, documento cruciale per lo sviluppo del territorio, in cui vengono individuati obiettivi, strategie e azioni per il futuro della città.

Oltre 50 persone, tra cittadini e rappresentanti di istituzioni e organizzazioni locali, si sono incontrati martedì 16 luglio alla scuola De Amicis per confrontarsi sullo sviluppo dell’area dell’ex Piccola Velocità, oggetto di una significativa trasformazione.



I partecipanti, suddivisi in tre tavoli tematici dedicati al verde, alla cultura e alla mobilità, hanno condiviso idee e proposte, guidati dai facilitatori del Comune di Lecco e di Itinerari Paralleli, che supporta il Comune in questo percorso con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il percorso di dialogo con la cittadinanza proseguirà a settembre con nuovi appuntamenti.