La città si veste di magia per Natale, si riaccendono le Luci su Lecco

L’inaugurazione nel pomeriggio di oggi tra lo stupore di grandi e piccini

Lungolago illuminato di rosso, una dedica speciale per la giornata contro la violenza sulle donne

LECCO – Si sono accese puntuali, nel tardo pomeriggio di oggi, le Luci su Lecco. Lo stupore della piazza è stata ancora una volta la moneta più bella con cui ripagare l’impegno dell’Associazione Amici di Lecco e degli sponsor che, anche quest’anno, hanno voluto vestire di magia le piazze del centro di Lecco e il lungolago con sfavillanti giochi di luce sui palazzi.

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’associazione Antonio Peccati che ha ricordato l’importanza della data odierna, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Per questa serata abbiamo deciso di illuminare tutto il golfo di Lecco di rosso per testimoniare la nostra vicinanza a questa realtà che deve assolutamente cambiare”.

Il presidente peccati ha ringraziato tutti gli “Amici di Lecco” e gli sponsor: “La gioia più bella per tutti noi è rivedere ogni anno negli occhi dei bambini lo stupore, la gioia e l’entusiasmo di vivere la nostra città”.

All’accensione delle luci era presente anche il sindaco Mauro Gattinoni, il Comune di Lecco coprirà infatti i costi dell’energia elettrica sia delle proiezioni che delle luminarie natalizie offerte dai commercianti: “Ancora una volta ringraziamo questo impegno che regala alla nostra città un Natale colorato, attrattivo e bello. Quella delle luci sta diventando una consuetudine preziosa per la nostra città, che permette a Lecco di essere molto attrattiva: una città così piace e quindi cresce, per questo vi ringrazio tutti. Grazie anche al pensiero delicato perché avete saputo interpretare questa data, 25 novembre, a modo vostro per lanciare un messaggio che va ad aggiungersi al messaggio del Natale”.

L’accensione delle luci è stata accompagna da un concerto dell’Accademia Corale Lecchese, prima del conto alla rovescia che ha segnato una esplosione di luci e colori che, come al solito, ha fatto rimanere tutti (piccini ma anche i più grandi) a bocca aperta. Da oggi sarà possibile ammirare le proiezioni tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle ore 17 alle 23.30.