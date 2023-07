La Notte Bianca fa il pienone. Sabato in tantissimi a Lecco

Successo per l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con LTM

LECCO – In tantissimi a Lecco per la Notte Bianca che sabato ha trasformato le strade, le piazze e il lungolago della città in un vivace scenario di divertimento e cultura. Dal pomeriggio fino a notte inoltrata, sono stati moltissimi i lecchesi e i turisti che hanno potuto godere di una vasta gamma di iniziative che hanno reso la serata indimenticabile.

Lecco si è illuminata con l’energia della Notte Bianca, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni), che ha coinvolto diverse location della città. Musei aperti e gratuiti dalle 18 alle 23 come Villa Manzoni dove si è tenuto un appuntamento a base di musica e degustazione di vini da dessert e liquori. A Palazzo Belgiojoso si sono svolti percorsi guidati tematici, mentre a Palazzo delle Paure doppio appuntamento “Alla scoperta dell’incisione” e “Alla scoperta di Pablo Atchugarry”. Porte aperte anche al cantiere del Teatro della Società che ha permesso di entrare nell’edificio ottocentesco per osservare la prima parte dei lavori di recupero e restyling.

Nel pomeriggio, sul lungolago, zona Riva Martiri delle Foibe, è stato installato e aperto il primo Ope Stage, un totem multimediale dotato di mixer, diffusore audio e prese di corrente, messo a disposizione degli artisti che potranno prenotarlo, registrandosi alla community di Open Stage (https://theopenstage.it). Sempre sul Lungolago lo street food ha deliziato anche i palati più esigenti.

Piazza Cermenati invece ha ospitato il progetto Safety Car a cura dell’Informagiovani del Comune di Lecco.

Iniziative anche presso la Biblioteca Civica U. Pozzoli che hanno preso il via già dal pomeriggio, con eventi riservati ai più piccoli; spazio anche all’arte con la mostra fotografica di Shamsia Hassani intitolata ‘Con gli occhi di una donna’ realizzata in collaborazione con Emergency. Ospitati anche Incontri d’arte due appuntamenti per avvicinarsi a street art, graffiti e fumetto. E ancora, il tradizionale mercatino della biblioteca, tanto divertimento con i giochi da tavolo insieme all’associazione Larioludens e la Curiosity light; laYoung Pozzoli Challenge (sfida per i ragazzi), ‘Buio… Click… Luce!’ (lettura e laboratorio non stop) e lo speed date letterario e lettura dei tarocchi con “Libri, buio e tarocchi” e “Omicidio in biblioteca”.

In serata Lecco è stata letteramente invasa dalla gente, con il lungolago trasformato in un isola pedonale dall’incrocio con Largo Europa sino a quello con Piazza Cermanti.

Molti gli eventi che hanno scandito la serata. Per i più piccoli, in piazzetta Del Pozzo, si è svolto il Teatro Burattini e sempre per i più piccoli, sul lungolago, nei pressi del Monumento ai Caduti, sono stati allestiti i giochi gonfiabili.

Non sono mancati gli artisti di strada, con spettacoli in piazza XX Settembre, zona Palazzo delle Paure e Torre Viscontea e in piazza Garibaldi, mentre nei pressi della piattaforma è stato possibile vivere l’affascinante esperienza di fare un’escursione sul lago a bordo di una Lucia.

Spazio ovviamente anche alla musica, in piazza XX Settembre con “Musica sotto la Torre Viscontea” e i Deva Project, mentre in piazza Garibaldi si è esibita l’Orchestra Stefano Frigerio e musica ed esibizione anche nei pressi del monumeto dei Caduti. Gran finale con lo show del Carioca Dance con cui si è chiusa la grande Notte Bianca.

Durante la serata la vice sindaco Simona Piazza ha portato i saluti della città, mentre uno degli artefici dell’evento, Alfredo Polvara, si è detto “ampiamente soddisfatto per la riuscita”, che ha visto anche la collaborazione della Fondazione Telethon Lecco.

Una Notte Bianca appassionante, all’insegna dell’arte, della cultura, della musica, del divertimento e della convivialità, che è stata ampiamente apprezzata da grandi e piccini.