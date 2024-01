La Protezione Civile di Lecco prepara 125 nuovi aspiranti volontari

La presidente della Provincia: “Formazione essenziale. L’auspicio è gli aspiranti proseguano il loro impegno diventando effettivi”

LECCO – Sabato 13 gennaio segna l’inizio di una nuova fase di formazione per aspiranti volontari di Protezione Civile a Lecco. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, coinvolge 125 partecipanti pronti a dedicarsi attivamente al servizio della comunità.

Le lezioni di questo corso di primo livello saranno erogate attraverso la piattaforma per la formazione a distanza fornita dalla Regione Lombardia, rispondendo così alla necessità di adattarsi al contesto attuale. L’obiettivo è fornire una preparazione completa e approfondita in modo che i futuri volontari possano contribuire in modo efficace ed efficiente nelle attività di protezione civile.

Il corso avrà una durata di due settimane, concludendosi il 27 gennaio con una prova pratica finale presso il centro polifunzionale di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate. La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, sottolinea: “La formazione è l’elemento essenziale affinché le attività effettuate del volontariato organizzato di protezione civile si attuino nel rispetto delle normative e della sicurezza di tutti gli operatori. La speranza è che i cittadini che si affacciano al mondo della protezione civile attraverso questo corso decidano di farne parte attivamente, proseguendo il proprio percorso con l’adesione a una delle oltre 50 organizzazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale”.

Il Consigliere delegato alla protezione civile, Stefano Simonetti, evidenzia invece il ruolo fondamentale del centro polifunzionale di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate, sottolineando che la struttura “è cruciale anche per le attività formative” e lò’importanza di “avere un centro polifunzionale che supporti le attività della protezione civile nel territorio provinciale”.

La Presidente del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, Domizia Mornico, si mostra entusiasta per la risposta della cittadinanza a questa iniziativa formativa. “Avere riscontro con oltre 100 iscritti al nuovo corso ci dice che la popolazione crede nel valore del volontariato e nel mettere il proprio tempo al servizio degli altri – spiega – Ci auguriamo che questo nuovo anno veda aumentare il numero dei volontari, così che il nostro territorio possa contare su nuove energie e collaborazioni tra le persone per rendere ancora più forte il mondo della protezione civile”