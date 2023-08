Lavori notturni lungo la strada provinciale 583 a Malgrate

Lavori tra la rotatoria Ponte Azzone Visconti e la rotatoria Ponte Kennedy

Interventi per tre notti consecutive, a partire dalle ore 21 di mercoledì 30 agosto

MALGRATE – La Strada Provinciale 583 “Lariana” chiude al transito in orario notturno dalle ore 21 alle ore 5, tra la rotatoria Ponte Azzone Visconti e la rotatoria Ponte Kennedy. In particolare chiuderà la sola corsia in direzione da Pescate-Malgrate verso Lecco/Malgrate, per tre notti consecutive, a partire dalle ore 21 di mercoledì 30 agosto fino alle ore 05 del giorno successivo. Verranno effettuati lavori urgenti di manutenzione sulla tombinatura comunale sotto il sedime stradale in Comune di Malgrate.