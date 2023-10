Lecco. Ciclo di incontri a tema fragilità alla Casa della Carità

Tra gli organizzatori dei quattro appuntamenti Anteas Lecco

LECCO – Quattro incontri per parlare di fragilità, qualunque genere di fragilità: Anteas Lecco, in collaborazione con altre realtà, ha deciso di organizzare una serie di appuntamenti dedicati al tema nella Casa della Carità a Lecco che si dipaneranno nell’arco di alcuni mesi fino a febbraio. Il primo sarà giovedì 12 ottobre.

Il termine ‘fragile’, per l’associazione, è sempre più inflazionato in saggi e articoli, con il rischio di logorare e annacquare il suo autentico significato. “Forse diventa necessario per affrontare in modo serio le fragilità – affermano da Anteas – procedere ad una loro mappatura con la consapevolezza di addentrarsi in un “continente” dove è facile trovare ambienti, situazioni, contesti e persone in molti casi estremamente diversi”.

“La fragilità di una persona anziana è ben differente da quella di un giovane che vive situazioni familiari complicate; la fragilità di una persona malata e che ha bisogno di accudimento è diversa da quella di una in salute che ha perso il lavoro; la fragilità di una madre sola è diversa da quella di un rifugiato.

Gli enti promotori di questo percorso di incontri (Caritas Ambrosiana, Fondazione Comunitaria del Lecchese, MEIC Lecco, ANTEAS Lecco ODV, Coordinamento Handicap Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UNEBA Lecco) intendono fornire non solo una mappatura delle fragilità nella loro complessità, ma soprattutto tentare di descrivere che tipo di risposte vengono fornite oggi nel territorio di Lecco da istituzioni, corpi intermedi e terzo settore.

“Da qui l’urgenza di dialogare con gli enti locali, le istituzioni sanitarie, i sindacati, le fondazioni, fino all’approdo nel variegato arcipelago del Terzo Settore, con la finalità di conoscere la ricchezza delle risposte già in atto, cogliere le difficoltà dei diversi attori e comprendere i bisogni emergenti. Un lavoro profondo e di prospettiva, per superare la frammentazione, ed evitare improvvisazioni ed estemporaneità”, concludono da Anteas.

Il primo appuntamento di questo ciclo d’incontri è previsto per giovedì 12 ottobre (ore 17.30) presso la sala delle Conferenze della Casa della Carità (via San Nicolò – Lecco). Il tema sarà ‘Vecchie e nuove fragilità: la situazione in Italia, Lombardia e provincia di Lecco’.

I relatori saranno Luciano Gualzetti (Direttore Caritas Ambrosiana), Ruggero Plebani (Responsabile ufficio dei piani del distretto sociale di Lecco), Roberto Rossi (Direzione Generale ATS Brianza). A moderare Gerolamo Fazzini (giornalista, scrittore e autore televisivo).

E’ richiesta iscrizione sul sito www.anteaslecco.it al seguente link https://anteaslecco.it/ portfolio/le-fragilita- chiamano-lecco-risponde/.