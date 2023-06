Lecco-Foggia: marea bluceleste fuori dallo stadio. Alle 17.30 il calcio d’inizio

Area filtraggio in via XI Febbraio per i controlli ai tifosi

Vasto dispiegamento di forze di polizia per presidiare i varchi. Alle 17.30 inizia la partita al Rigamonti Ceppi

LECCO – Tutto pronto per la partita più importante degli ultimi cinquant’anni della Calcio Lecco: la finalissima di playoff che i blucelesti si giocano nel pomeriggio contro il Foggia per conquistarsi un posto in Serie B.

Una sfida di ritorno attesissima dopo la vittoria nella gara di andata del Lecco che ha strappato due reti a una contro i foggiani allo stadio Zaccheria. Oggi è il Rigamonti Ceppi a fare da sfondo al match decisivo.

Calcio d’inizio alle 17.30 (la diretta sarà visibile per tutti alle RAI2 e la cronaca sarà disponibile su LeccoNotizie negli attimi successivi al triplice fischio), ma già dal primissimo pomeriggio è scattata la macchina della ‘sicurezza’ che ha previsto un rafforzamento dei controlli e misure viabilistiche per gestire l’area intorno allo stadio.

1 di 13

Chiuso lo svincolo della SS36 che si affaccia a via XI febbraio, per evitare che il traffico si sposti in direzione dello stadio attorno al quale è stata allestita l’area di filtraggio dei tifosi con lo sbarramento di via XI Febbraio su entrambi i lati (verso il centro Meridiana e dall’altro via Palestro).

L’area esterna del parcheggio delle Meridiane è stata riservata ai tifosi del Foggia che dovranno accedere allo stadio da via Cantarelli passando lungo il cordone di protezione creato dai carabinieri.

La zona di accesso per i tifosi blucelesti è stata invece allestita in Corso Matteotti: anche in questo caso è stato predisposto un accesso in sicurezza al Rigamonti Ceppi.

Una vera e propria marea di tifosi che sta riempiendo l’area intorno allo stadio in attesa di poter entrare sulle tribune e assistere alla partita del secolo in un tripudio di emozioni e sentimenti.

Tra gli appassionati del Lecco anche l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni che è giunto allo stadio intorno alle 16 di oggi per tifare gli undici di mister Foschi.

Impegnati nelle operazioni di presidio e sicurezza, insieme a Polizia di Stato e carabinieri, anche gli agenti della Polizia locale focalizzati in particolar modo sulla gestione della viabilità e dell’afflusso ai parcheggi.

Chi non ha il biglietto non può passare oltre questa ‘zona rossa’ presidiata dalle forze dell’ordine, con diverse centinaia di agenti schierati in città e molti rinforzi giunti da altre province.

1 di 9

L’arrivo degli ultras del Foggia è atteso intorno alle 16 con i pullman (si parla di una ventina di bus e di una quarantina di van) che saranno scortati dentro l’area filtraggio. Il timore è che gruppi organizzati della tifoseria possano raggiungere in autonomia Lecco senza biglietto e che quindi dovranno essere respinti.

L’attenzione sul fronte dell’ordine pubblico sarà massima anche nel post partita, a prescindere dal risultato calcistico.