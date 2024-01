Lecco. Un pacco dono di benvenuto per i bimbi nati nel 2024

Il progetto della società Jesurum Leoni Comunicazioni è stato accolto dal Comune di Lecco

L’assessore Durante: “Un piccolo gesto di attenzione verso le famiglie”

LECCO – Un pacco dono di benvenuto per i bambini nati a Lecco nel 2024: l’iniziativa, proposta dalla società Jesurum Leoni Comunicazione di US – The Future is Now Srls, è stata accolta dal Comune di Lecco che presto condividerà con le famiglie le modalità per prenotare il proprio pacco.

“Si tratta di un piccolo pensiero di benvenuto pensato per i neonati ma anche per i neogenitori – ha spiegato l’assessore alla Famiglia Alessandra Durante – all’interno del pacco infatti ci saranno campioni di prodotti utili sia per i piccoli ma anche per mamme e papà. Abbiamo accolto la proposta della società, condivisa anche da molte altre amministrazioni comunali, nell’ottica di promuovere e sostenere le iniziative rivolte alla comunità e alla coesione sociale. Anche se sappiamo che la differenza la fanno altri interventi, si tratta comunque di un gesto di attenzione verso le famiglie della nostra città che si aggiunge alla lettera per i nuovi nati che inviamo oramai da alcuni anni per informare le famiglie su tutti i servizi messi a disposizione dal Comune”.

Ogni famiglia residente nel Comune, nella quale vi è stato un evento di nascita, a partire dal 1 gennaio 2024, riceverà una lettera a firma congiunta del Sindaco e dell’assessore alla Famiglia con le indicazioni per prenotare gratuitamente il pacco nascita e lo stesso verrà consegnato presso l’abitazione senza oneri per le famiglie e per l’Amministrazione. Come precisato, la società Us – The Future is Now Srls, in qualità di venditore terzo, sarà titolare del trattamento dei dati personali dei clienti che sono strettamente necessari per evadere gli ordini e non potrà utilizzare nessuno dei dati personali dei clienti (comprese le informazioni di contatto) per qualsiasi finalità diversa dalla distribuzione degli ordini o dall’assistenza clienti relativamente a un Servizio di vendita.

“Ogni famiglia avrà un codice univoco con tre mesi di validità tramite il quale prenotare il proprio kit – ha spiegato Durante – ci piacerebbe riuscire ad aprire l’iniziativa anche ad aziende locali che vogliano aderire inviando i loro prodotti e campioni da inserire nel pacco, in modo da conferirgli un’identità più locale. Invitiamo anche le famiglie a farci pervenire un feedback sui prodotti in modo da poter migliorare l’offerta, andando incontro alle esigenze di neonati e neogenitori” ha concluso l’assessore.