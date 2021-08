Cominciati i primi lavori di messa in sicurezza

Nella notte tra sabato e domenica il cedimento del muro

LECCO – Parrocchia al lavoro in via Agliati, nel rione di San Giovanni, per liberare la strada dalle macerie dopo il cedimento del muro di contenimento dell’oratorio del rione avvenuto nella notte tra sabato e domenica a causa dei violenti temporali.

La parrocchia, che dovrà effettuare i lavori, non ha perso tempo e già dalla nottata di sabato è in dialogo con il Comune di Lecco per risolvere una situazione che richiedere un po’ di tempo. E’ già cominciata la rimozione delle macerie dalla via e la parrocchia ha incaricato una ditta per i primi lavori in emergenza. Adesso, per capire come intervenire, si dovrà prima effettuare una perizia sull’intero muro che sostiene il campo da calcio parrocchiale.

Per ovvi motivi di sicurezza la strada al momento resta chiusa e il comune, come da prassi, firmerà le ordinanze del caso: “Al momento non ci sono ancora tempistiche certe, bisognerà attendere l’esito della perizia sull’intero muro – ha detto il vicesindaco Simona Piazza -. Siamo in dialogo reciproco con la parrocchia che comunque si è mossa fin da subito”.