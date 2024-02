Mobilità: si punta all’estensione dei servizi di Navigazione sul ramo lecchese

Primo tavolo tecnico del 2024 sulla mobilità

“Crediamo nella possibilità di estendere il raggio d’azione dei servizi di Navigazione sul ramo lecchese del lago”

LECCO – Il 2024 si apre con un focus sulla mobilità in provincia di Lecco. Il primo tavolo tecnico dell’anno, convocato dalla Provincia lo scorso 25 gennaio, ha riunito i rappresentanti di Regione Lombardia, Navigazione Laghi, Trenord, Agenzie trasporto pubblico locale, Camera di Commercio Como-Lecco e Comune di Bellano per discutere di strategie e novità per il futuro del trasporto pubblico locale.

Tra i temi affrontati, la conferma per il 2024 dei servizi di trasporto pubblico attivati nelle precedenti stagioni 2022-2023; La campagna di pubblicizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico via “social” di treno e battello esistenti in provincia di Lecco con l’ipotesi di introdurre un nuovo titolo di viaggio della durata di 48 ore; La possibilità di estendere il periodo di servizio stagionale dal 1° marzo all’8 dicembre in forza dei mutamenti climatici; Lo studio di un trasporto intermodale non solo a favore dei turisti, ma anche di studenti e lavoratori per spostamenti quotidiani, valutando la possibilità di includere nelle forme di abbonamento anche Navigazione Laghi; Attivazione di nuove modalità informative anche mediante planimetrie da posizionare nei punti di fermata dei mezzi pubblici per favorire il miglioramento del canale informativo ai turisti; Richiesta a Navigazione di completare la mappa interattiva del ramo di Lecco riportando tutti gli scali presenti sul lago; Presa d’atto dell’imminenza della Commissione orari di Navigazione e quindi la raccolta da parte della Provincia di Lecco delle segnalazioni pervenute dai Comuni di Colico, Dervio, Mandello del Lario e Lierna e la richiesta di ulteriori corse negli orari serali, nonché l’impiego di imbarcazioni più capienti e la prosecuzione del processo di bigliettazione on line per evitare il ripetersi dei disagi occorsi nel 2023; La richiesta della Provincia di Lecco a Regione Lombardia di estendere abbonamento “Io viaggio” anche ai mezzi di Navigazione sul ramo di Lecco del lago.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato Stefano Simonetti credono nella possibilità di estendere il raggio d’azione dei servizi di Navigazione sul ramo lecchese del lago e favorire tutte le modalità di trasporto pubblico per limitare i disagi legati all’intenso utilizzo di mezzi privati sulle strade provinciali.