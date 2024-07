Nell’80° anniversario Lecco ricorda le vittime dell’eccidio di Fossoli: “Loro hanno vinto”

La cerimonia di commemorazione di Lino Ciceri, Antonio Colombo, Luigi Frigerio e Franco Minonzio

“Dobbiamo difendere con le unghie quella vittoria, abbiamo il dovere morale di non rendere vano quel sacrifico”

LECCO – In occasione degli 80 anni dall’eccidio di Fossoli la città di Lecco ha ricordato i lecchesi Lino Ciceri (20 anni, di Acquate), Antonio Colombo (40 anni, di Germanedo), Luigi Frigerio (43 anni, di Laorca) e Franco Minonzio (33 anni, di Castello) assassinati il 12 luglio 1944.

La cerimonia commemorativa si è svolta nel cortile del municipio alla presenza delle nipoti di Franco Minonzio e Lino Ciceri che hanno portato la loro testimonianza: “Libertà, parola che oggi forse ha perso un po’ del suo significato perché ci si dimentica di averla conquistata a caro prezzo – ha detto Daniela, nipote di Lino Ciceri -. Lui non era un eroe, ma era un ragazzo di 20 anni come tanti altri, che si è messo in gioco come tanti altri. E hanno vinto, se oggi siamo qui è perché loro hanno vinto. E noi dobbiamo difendere con le unghie quella vittoria, abbiamo il dovere morale di non rendere vano quel sacrifico con la memoria. Voglio ringraziare l’Anpi per il grande lavoro che sta facendo con le scuole perché è proprio dai giovani che bisogna partire”.

Daniela Ciceri ha poi ricordato le parole di Bertolt Brecht, The Resistible Rise of Arturo Ui: “E voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria; occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per governare il mondo! Il popolo lo spensero, ma ora non cantiamo vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancora fecondo”.

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha invitato tutti a difendere i valori della Costituzione: “Lecco, Medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza, vuole ricordare con forza quanto è stato, a maggior ragione in un momento storico come questo dove assistiamo all’assenza di condanna morale per chi inneggia al fascismo e al nazismo, dove venti di estrema destra soffiano sempre più forti, dove si arriva a pensare e a dire ad alta voce l’inimmaginabile. Ricordiamolo sempre: il fascismo fu un progetto criminale che mise in piedi un sistema di censura, sopraffazione e violenza, devastò famiglie e comunità intere, ebbe responsabilità enormi nella collaborazione con il regime nazista sia nella deportazione degli ebrei italiani sia nell’arresto, nella tortura e nell’uccisione di oppositori politici, minoranze, persone con disabilità fisiche e mentali. La nostra Città non può e non vuole dimenticare. Lo deve a Lino, Antonio, Luigi, Franco e a tutte le vittime della dittatura fascista e dell’occupazione nazista ma anche a tutti quegli uomini e quelle donne che misero a rischio la propria vita per riconquistare la libertà e darci la democrazia”.

Lecco che nei giorni scorsi ha ricevuto con orgoglio, ritirato dal Consigliere Alberto Anghileri, l’attestato di partecipazione al “Progetto Pietre d’inciampo per i 67 martiri di Fossoli”, promosso da Fondazione Fossoli e Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED), con il quale si ufficializza la volontà di posare nuove pietre d’inciampo in città, che si aggiungeranno a quelle dedicate a Emma Casati e a Lino e Pietro Ciceri: “Le tre ‘pietre’ saranno poste alla memoria di Antonio Colombo, Luigi Frigerio e Franco Minonzio nel luogo, come recita l’attestato, ‘ove ciascuno di loro ebbe l’ultima residenza da uomo libero’. Ecco, così li vogliamo ricordare oggi Antonio, Luigi, Franco e Lino: uomini liberi e coraggiosi. A noi tutti il compito di continuare a ricordare la loro storia”.

Presenti alla cerimonia anche il Vice Questore Vicario Anna Leuci, la Presidente del Comitato Provinciale di Lecco dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra Alessandra Anghileri, la Presidente dell’Area Territoriale CNA Lario Brianza Giovanna Picariello.

Il presidente del comitato provinciale Anpi di Lecco Enrico Avagnina ha ricordato l’impegno dell’associazione, soprattutto nelle scuole: “Anche quest’anno, come tutti gli anni, centinaia di studenti della provincia sono stati accompagnati lungo il percorso della resistenza ascoltando il racconto delle vite di queste persone. Ci impegneremo perché la posa delle loro pietre d’inciampo non sia solo un momento commemorativo ma un coinvolgimento attivo delle scuole. Queste pietre d’inciampo sono oggetti che chiamano noi soggetti ad un atto di memoria, un vuoto che dobbiamo riempire con la nostra scelta”.